Chăm lo cho thế hệ tương lai

Với tinh thần quan tâm đầu tư cho học sinh, trẻ em là chăm lo cho thế hệ tương lai, những năm qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, riêng có để tất cả học sinh mọi vùng miền đều được hưởng những thành quả bao trùm trong sự phát triển của tỉnh. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, dần xóa bỏ khoảng cách về điều kiện học tập, chăm sóc học sinh giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2025-2026 vừa qua, phụ huynh, học sinh mầm non, tiểu học toàn tỉnh vui mừng khi Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường. Theo đó, trẻ em nhà trẻ từ đủ 6 tháng tuổi được uống 110 ml sữa/ngày; trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống 180 ml sữa/ngày, theo số ngày học thực tế nhưng không quá 175 ngày/năm học. Như năm 2026 này, chính sách hỗ trợ 197.277 lượt trẻ em, học sinh tại cả cơ sở công lập và tư thục; tổng kinh phí trên 290 tỷ đồng. Chính sách đầu tư cho giáo dục bắt đầu từ những nền tảng phát triển con người như dinh dưỡng, sức khỏe, thể chất, tầm vóc trẻ em, đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Niềm vui tiếp tục lan tỏa khi năm học mới 2026-2027, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí. Tỉnh dự kiến bố trí kinh phí khoảng 147 tỷ đồng cho trên 290 nghìn học sinh, học viên. Triển khai thực hiện chính sách này trong năm học mới 2026-2027, đến thời điểm này, tổng nhu cầu toàn tỉnh là trên 288 nghìn bộ sách, với kinh phí trên 73 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục đang đẩy nhanh tiến độ mua sắm, cung ứng sách giáo khoa đảm bảo hoàn thành trước năm học mới, cùng với đó công tác quản lý, bảo quản, sử dụng hiệu quả nguồn sách dùng chung cũng được các nhà trường chú trọng triển khai.

Năm học mới 2026-2027, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí. Ảnh: Minh Hà

Việc triển khai miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh được tỉnh cụ thể hóa từ Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó, không chỉ giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, chính sách còn góp phần bảo đảm điều kiện học tập bình đẳng cho học sinh. Việc xây dựng nguồn sách dùng chung giúp bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ học tập, cùng với đó hình thành ý thức tiết kiệm, sẻ chia, trách nhiệm giữ gìn tài sản chung. Đặc biệt, với các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo thì ý nghĩa của chính sách miễn phí sách giáo khoa càng rõ nét hơn khi mỗi bộ sách được chuẩn bị đầy đủ cũng là thêm một điều kiện để học sinh yên tâm đến trường.

Cũng trong năm học mới này, Quảng Ninh dự kiến thí điểm tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện miễn phí tại địa bàn các phường Hạ Long, Hà Tu, Hồng Gai; đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền gồm Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa, Quảng Đức. Hiện những khâu cuối cùng về tuyến, điểm đón, phương tiện và quản lý học sinh đang được khẩn trương hoàn tất trước ngày khai giảng để những chuyến xe buýt điện miễn phí đầu tiên có thể lăn bánh phục vụ học sinh.

Cùng với xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh, Quảng Ninh cũng dự kiến lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện, cùng với trang bị điều hòa cho các phòng học nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh; khai thác nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí vận hành và từng bước xây dựng trường học xanh, hiện đại.

Cùng với những chính sách riêng có trong năm học mới 2026-2027, những năm qua, Quảng Ninh cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ, chăm lo cho thế hệ tương lai như: Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế, ưu tiên; hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong thời gian hè; hỗ trợ ăn, ở tập trung và tổ chức đưa đón học sinh, học viên khó khăn khi đến trường hằng ngày; tiếp tục trợ giúp trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất; hỗ trợ học phí cho học sinh, học viên trung học phổ thông thuộc nhóm yếu thế học tại cơ sở giáo dục tư thục; hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm bắt buộc cho đội ngũ mầm non dân lập, tư thục; thưởng đến 700 triệu đồng cho học sinh đoạt giải quốc tế; hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi và thực hiện chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long…

Với phương châm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm chi phí học tập cho người học và gia đình, ưu tiên trẻ em, học sinh vùng khó; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều kiện học tập, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trường lớp, đồng thời quan tâm cho giáo dục đại trà, phát triển giáo dục mũi nhọn, Quảng Ninh đã và đang chăm lo tốt nhất cho thế hệ tương lai, qua đó tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.