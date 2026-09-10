Cháy phà tại Philippines, ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

Giới chức Philippines ngày 10/9 cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn mất tích sau khi một chiếc phà bốc cháy ngoài khơi phía Tây nước này.

Phà M/V June Aster bị cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, miền Tây Philippines. Ảnh: AP

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết vụ cháy xảy ra trên phà M/V June Aster khi cách bờ khoảng 2,2 km. Chiếc phà khởi hành từ thủ đô Manila và đang trên đường đến Coron, tỉnh Palawan, thì xảy ra cháy vào khoảng 18h45 ngày 9/9.

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Chuẩn đô đốc Noemie Cayabyab, cho biết đến nay 43 người đã được cứu.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Hiện một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và các xuồng phản ứng nhanh đang phối hợp với một tàu quân sự cùng nhiều tàu khác của Chính phủ, các tình nguyện viên tư nhân và ngư dân đang tích cực hỗ trợ tìm kiếm hành khách trên phà”- bà Cayabyab cho biết.

Thời tiết xấu và sóng lớn gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Thời điểm phát tín hiệu cấp cứu, phà đang cách làng Turda, gần Coron, khoảng 4 hải lý (7,4 km). Tuy nhiên, dòng hải lưu mạnh đã cuốn chiếc phà ra xa, tới vị trí cách Turda khoảng 7,68 hải lý (14,2 km).

Bà Cayabyab cho biết chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Một người sống sót cho rằng đám cháy có thể bắt đầu từ khu vực khoang hàng. Lực lượng bảo vệ bờ biển đang phối hợp với công ty vận tải và các cơ quan hàng hải để thu thập thêm thông tin.

Theo bà Cayabyab, có 134 người trên phà, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Hiện chưa có thông tin về việc có người nước ngoài trên tàu hay không.

Phà là phương tiện vận tải phổ biến tại Philippines. Các vụ tai nạn đường biển xảy ra tương đối thường xuyên do bão, sóng lớn, tàu thuyền được bảo dưỡng kém, tình trạng quá tải và việc thực thi các quy định an toàn còn hạn chế, đặc biệt tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Năm 1987, phà Dona Paz bị chìm sau khi va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa hàng hải thời bình nghiêm trọng nhất thế giới.