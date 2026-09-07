Hy Lạp thúc đẩy quan hệ với cả Israel và các nước Ả Rập

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 6/9 cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng chiến lược với Israel, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ với các nước Ả Rập.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: AP

Quan hệ giữa Hy Lạp và Israel, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và năng lượng, ngày càng được thắt chặt trong thập kỷ qua. Ông Mitsotakis duy trì mối quan hệ thân thiện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Những quan ngại chung về Thổ Nhĩ Kỳ cũng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ngày 31/8, Hy Lạp và Israel đã ký thỏa thuận trị giá 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD), theo đó Israel sẽ xây dựng hệ thống phòng không cho Hy Lạp.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Thessaloniki, Thủ tướng Mitsotakis cho biết Hy Lạp là một trong 5 nước thành viên NATO dành ít nhất 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi. Hy Lạp dự kiến tiếp nhận 20 máy bay F-35 đầu tiên vào cuối năm 2028, đồng thời có thể mua thêm 20 chiếc.

Thủ tướng Mitsotakis cũng cho biết ông dự định sớm thăm Ả Rập Xê Út, đồng thời khẳng định thỏa thuận quốc phòng chung Mecca mới được Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết không làm thay đổi quan hệ giữa Hy Lạp và Riyadh.

Hy Lạp duy trì một khẩu đội phòng không tại Ả Rập Xê Út từ năm 2021. Kể từ tháng 7, hệ thống tên lửa Patriot của Hy Lạp đã 4 lần đã sử dụng để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo được cho là xuất phát từ Yemen, nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.

Ngày 8/9, Thủ tướng Mitsotakis sẽ tới Cairo để hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi trong bối cảnh Athens đang thúc đẩy quan hệ với các nước Ả Rập.