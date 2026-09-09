WHO cảnh báo thiếu 5.000 nhân viên y tế để ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/9 cảnh báo CHDC Congo cần bổ sung khoảng 5.000 nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong công tác ứng phó với dịch Ebola đang lan rộng tại nước này.

Nhân viên y tế tham gia công tác ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo. Ảnh: AP

Theo WHO, dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra đã lan tới 6 tỉnh ở miền Đông và Đông Bắc CHDC Congo. Số liệu của Viện Y tế Công cộng Quốc gia CHDC Congo cho thấy, tính đến ngày 7/9, nước này ghi nhận hơn 6.600 ca mắc được xác nhận và khoảng 3.200 ca tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, ông Luca Fontana, quan chức kỹ thuật cấp cao của WHO, cho biết hiện có gần 4.000 nhân viên y tế đang làm việc tại các trung tâm điều trị Ebola. WHO đặt mục tiêu nâng công suất lên khoảng 3.000 giường bệnh, với khoảng 3 nhân viên y tế cho mỗi giường, đồng nghĩa cần khoảng 9.000 nhân viên. Do đó, hệ thống y tế cần bổ sung khoảng 5.000 người.

WHO cho biết gần 1.400 giường bệnh đã được thiết lập tại 59 trung tâm điều trị, song vẫn cần thêm khoảng 1.600 giường để đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng. Trước sự lan rộng của dịch bệnh, nhà chức trách đang chuyển sang chiến lược ứng phó phân cấp hơn, xây dựng các trung tâm điều trị gần những cộng đồng mới bị ảnh hưởng.

WHO cũng gặp khó khăn trong việc huy động các tổ chức quốc tế có đủ năng lực vận hành các trung tâm điều trị Ebola, trong bối cảnh nguồn tài trợ quốc tế cho hoạt động ứng phó dịch bệnh bị cắt giảm. WHO kêu gọi các nhà tài trợ tăng nguồn lực cho kế hoạch ứng phó Ebola trị giá 1,3 tỷ USD trong 6 tháng tới.

Dịch Ebola lần này do chủng Bundibugyo gây ra và hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép. Một số vaccine và phương pháp điều trị đang được nghiên cứu. Chủng virus này đang ảnh hưởng đến các khu vực có xung đột kéo dài, cơ sở hạ tầng y tế hạn chế và hoạt động của nhiều nhóm vũ trang, gây thêm khó khăn cho công tác kiểm soát dịch.

Ông Fontana cho biết trong giai đoạn đầu, phần lớn bệnh nhân đến từ Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, nhưng hiện người bệnh được phát hiện tại các khu vực cách xa tâm dịch, cho thấy phạm vi lây lan đang mở rộng. Ông nhấn mạnh công tác ứng phó cần được điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới.

Ebola đã khiến hơn 15.000 người tử vong tại châu Phi trong 50 năm qua. Đợt bùng phát nghiêm trọng trước đây tại CHDC Congo, trong giai đoạn 2018-2020, làm gần 2.300 người tử vong trong số khoảng 3.500 ca mắc được báo cáo.