Nga và Triều Tiên mở tuyến đường bộ đầu tiên qua biên giới chung

Nga và Triều Tiên ngày 7/9 khai trương cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước qua biên giới chung, động thái được hai bên đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu sắc.

Xe lưu thông trên cây cầu mới nối Nga và Triều Tiên, mang tên sĩ quan Liên Xô Yakov Novichenko, người được ghi nhận là đã cứu nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung, ﻿bắc qua sông Tumen tại vùng Primorsky Krai của Nga, ngày 7/9/2026. Ảnh: AP

Theo thông báo của Chính phủ Nga, cây cầu bắc qua sông Tumen dài 1km, có 2 làn xe và cho phép tối đa 300 phương tiện lưu thông mỗi ngày qua một cửa khẩu mới được xây dựng.

Cây cầu kết nối thành phố Rason của Triều Tiên với thành phố Khasan của Nga. Lễ khánh thành được tổ chức đồng thời tại hai thành phố, với sự tham dự trực tuyến của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song.

Thủ tướng Mishustin cho rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực biên giới sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hơn nữa của hợp tác thương mại, kinh tế, công nghệ, khoa học và văn hóa giữa Nga và Triều Tiên.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Thủ tướng Pak Thae Song đánh giá việc hoàn thành cây cầu là “một sự kiện quan trọng, tạo động lực mới cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực”.

Quan hệ và các chương trình trao đổi giữa Nga và Triều Tiên đang phát triển mạnh. Triều Tiên đã cung cấp đạn dược và binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, đổi lại nhận được sự hỗ trợ về kinh tế và quân sự từ Matxcova.

Triều Tiên cũng bắt đầu đón khách du lịch Nga từ tháng 2/2024, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 dần được nới lỏng. KCNA cho biết việc đưa cây cầu vào sử dụng sẽ thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và lưu thông hàng hóa giữa hai nước.

Nga và Triều Tiên hiện đã có cầu đường sắt và các tuyến hàng không kết nối hai nước. Năm 2024, hai bên nhất trí xây dựng một cây cầu dành cho ô tô qua sông Tumen - con sông chạy dọc biên giới của Triều Tiên với Nga và Trung Quốc. Công trình bắt đầu được xây dựng từ năm 2025.