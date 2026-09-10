Gần 1.000 người tử vong liên quan đến các ca nghi mắc sởi tại Bangladesh

Bangladesh đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch sởi lây lan. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh, tính đến ngày 8/9, số người tử vong liên quan đến các ca nghi mắc sởi kể từ đầu năm đã lên tới 999 người.

Hệ thống y tế Bangladesh chịu áp lực lớn trong bối cảnh số ca mắc sởi tăng cao. Ảnh: AP

Theo Bộ Y tế Bangladesh, kể từ tháng 3, nước này ghi nhận hơn 166.000 ca nghi mắc sởi, trong đó 19.835 ca được xét nghiệm xác nhận nhiễm bệnh.

Chính phủ Bangladesh đã phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Liên minh vaccine Gavi triển khai chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp, sau khi hơn 100 trẻ tử vong trong chưa đầy một tháng. Ban đầu, chiến dịch tập trung vào trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, sau đó được mở rộng trên toàn quốc theo từng giai đoạn.

Theo WHO, sởi là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây qua đường không khí, gây sốt, các triệu chứng về hô hấp và phát ban đặc trưng. Bệnh đôi khi có thể gây các biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Hai liều vaccine có thể giúp phòng bệnh sởi hiệu quả. Tuy nhiên, WHO cho biết 95% dân số cần được tiêm chủng để ngăn bệnh lây lan. Tỷ lệ bao phủ cao cũng giúp bảo vệ những trẻ còn quá nhỏ để tiêm vaccine và những người bị suy giảm miễn dịch.

Theo ước tính của WHO và UNICEF, khoảng 86% trẻ em Bangladesh đã được tiêm liều vaccine sởi thứ hai theo khuyến nghị trong năm 2025, giảm so với mức 93% năm 2024.

Trước đó vài năm, Bangladesh từng cơ bản kiểm soát được bệnh sởi nhờ chương trình tiêm chủng được duy trì trong nhiều thập kỷ. Trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm nước này chỉ ghi nhận khoảng 100-300 ca sởi, giảm mạnh so với 2.410 ca vào năm 2020.

Tuy nhiên, những gián đoạn trong chương trình tiêm chủng những năm gần đây khiến số trẻ chưa được tiêm vaccine ngày càng tăng. Đại dịch COVID-19 trước hết làm gián đoạn hoạt động tiêm chủng thường xuyên, sau đó chính phủ Bangladesh phần lớn không thực hiện được chiến dịch tiêm chủng năm 2024 vốn được triển khai 4 năm một lần.

Ông Atiqul Islam, bác sĩ chuyên khoa sơ sinh và nhi tại Bệnh viện và Viện Nhi Bangladesh, cho biết trong thời kỳ đại dịch năm 2021 và 2022, nhiều gia đình không đưa con đi tiêm chủng.

“Vì vậy, nếu nhìn vào những trẻ hiện nay 4 hoặc 5 tuổi, nhiều em đã bỏ lỡ các mũi tiêm. Điều đó tạo ra một khoảng trống. Trong thời kỳ chính phủ lâm thời trước đây, vaccine cũng không có sẵn tại nhiều điểm tiêm chủng” - ông Islam nói.

Chính phủ hiện tại của Bangladesh, do Thủ tướng Tarique Rahman đứng đầu, cho rằng những thiếu sót trong công tác hoạch định dưới thời cựu Thủ tướng Sheikh Hasina và lãnh đạo lâm thời Muhammad Yunus đã khiến nước này thiếu vaccine và tụt xa về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

Tại Bệnh viện Nhi Bangladesh, bác sĩ Islam cho biết tình hình đã được cải thiện, nhưng chưa đủ nhanh. Ông cho biết các đồng nghiệp đang phải vật lộn để điều trị cho những trẻ mắc bệnh, thường nhập viện khi đã xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, tiêu chảy và viêm não.

“Suốt 6 tháng qua, chúng tôi liên tục điều trị bệnh nhân mắc sởi và đã kiệt sức” - ông Islam chia sẻ.

Tình trạng này cho thấy hệ thống y tế Bangladesh vẫn đang chịu áp lực lớn trong bối cảnh số ca bệnh tiếp tục ở mức cao.