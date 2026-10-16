Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Là chi hội có số lượng hội viên lớn, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Quảng Ninh đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, chương trình công tác của cơ quan để cùng với chuyên môn định hướng hội viên trong các hoạt động nghiệp vụ, tuân thủ đúng tôn chỉ mục đích và chỉ đạo của cấp trên. Từ đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và hội viên Chi hội đã luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, đảm bảo tính nhanh nhạy, thời sự của báo chí; cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo Báo và PTTH tỉnh hoạt động trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh nói chung, cơ quan Báo và PTTH nói riêng tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, các hạ tầng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tiếp tục phát triển theo hướng truyền thông hiện đại, duy trì sản xuất, phát sóng ổn định 2 kênh truyền hình, 2 kênh phát thanh có tầm ảnh hưởng rộng và độ tin cậy cao.

Báo Quảng Ninh hàng ngày, Báo Quảng Ninh cuối tuần, Báo Hạ Long, Báo Quảng Ninh điện tử và các trang mạng xã hội của Báo và PTTH tỉnh nỗ lực từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện những tác phẩm báo chí đa phương tiện phù hợp với xu thế phát triển của báo chí và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh không còn Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện. Trước tế đó, nhằm xây dựng chi hội vững mạnh, phù hợp với thực tiễn, Chi hội đã chủ động rà soát, nắm tình hình hội viên, đề xuất Đảng ủy cơ quan và BCH Hội Nhà báo tỉnh sắp xếp lại hoạt động, chuyển đổi mô hình từ Liên Chi hội thành Chi hội; đồng thời, điều chuyển hội viên đang công tác tại các xã, phường, đặc khu sinh hoạt tại Chi hội nhà báo Văn phòng trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Sau sắp xếp, Chi hội còn 215 hội viên.

Tọa đàm "Báo chí Quảng Ninh – Đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới" do Chi hội Nhà báo Báo và PTTH Quảng Ninh tổ chức tháng 6/2026.

Việc xây dựng đội ngũ người làm báo theo phương châm “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” luôn được Chi hội quan tâm, ưu tiên đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Chi hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam… Đồng thời, Chi hội cũng tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với chủ đề công tác từng năm của tỉnh, qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song song với đó, hoạt động nghiệp vụ báo chí được Chi hội đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng tác nghiệp và chất lượng các tác phẩm báo chí của hội viên, nhà báo. Chi hội đã phối hợp với chuyên môn, tổ chức các cuộc sinh hoạt nghiệp vụ như: Nâng cao năng lực sản xuất cầu truyền hình trực tiếp; nâng cao chất lượng sản xuất chuyên đề, chương trình dài; nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc và tin, bài trên sóng phát thanh…

Xác định chuyển đổi số là quá trình lâu dài, toàn diện, bền vững, cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, việc xây dựng đội ngũ người làm báo có tư duy số, kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông số cũng luôn được Chi hội xem là yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số báo chí.

Vì vậy, Chi hội đã phối hợp, tham gia nhiều chương trình tọa đàm như: “Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới", hội thảo “Chuyển đổi số báo chí - Cơ hội và giải pháp”, tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí thời kỳ đổi mới”. Đặc biệt, giữa tháng 6/2026, Chi hội đã chủ trì tổ chức tọa đàm “Báo chí Quảng Ninh - Đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của các diễn giả đến từ Báo Nhân Dân.

Lãnh đạo ĐBQH tỉnh và Báo và PTTH QUảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt giải Diên Hồng năm 2026.

Cùng với hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội cũng khuyến khích hội viên tích cực sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia các giải báo chí cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt giải cao, gồm: 3 giải B, 1 giải C, 1 giải khuyến khích Giải Diên Hồng; 2 giải B, 4 giải C, 2 giải khuyến khích giải Báo chí Quốc gia; 3 giải C, 1 giải Chuyên đề giải Búa Liềm Vàng toàn quốc; 4 giải Vàng, 3 giải Bạc, 3 giải Đồng, 4 giải khuyến khích các kỳ Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc… Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn, năng lực sáng tạo và khả năng bám sát các vấn đề chính trị, dân sinh của đội ngũ người làm báo của Chi hội Báo và PTTH Quảng Ninh trong tình hình mới.

Những năm gần đây, báo chí Quảng Ninh đã phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin xã hội, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Phóng viên Lê Hoàng Nam, Phòng Thời sự, tác nghiệp tại Lào.

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Báo chí chính thống đối diện với áp lực cạnh tranh chưa từng có, không chỉ về tốc độ, hình thức thể hiện mà còn là cuộc cạnh tranh để giành sự quan tâm, niềm tin của công chúng.

Báo chí Quảng Ninh tiếp tục đổi mới để giữ vững điều quý giá nhất đã vun đắp gần 1 thế kỷ qua, đó chính là niềm tin yêu của công chúng với dòng thông tin chính thống. Do vậy, bước vào nhiệm kỳ 2026-2028, Chi hội sẽ tiên phong đổi mới, sáng tạo tác phẩm báo chí, xây dựng Báo và PTTH Quảng Ninh phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo của Quảng Ninh giữ vững cốt cách, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số, khẳng định bản lĩnh, sự năng động của người làm báo cách mạng trong thời đại mới.

Phóng viên Báo và PTTH Quảng Ninh ứng dụng phần mềm Canva sáng tạo tác phẩm báo chí.

Để xây dựng đội ngũ người làm báo có tư duy số, kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông số trong kỷ nguyên mới, Chi hội sẽ đổi mới mạnh mẽ hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo của hội viên trong thực hiện các tác phẩm báo chí hiện đại, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, yêu cầu đổi mới, phát triển của cơ quan.

Đồng thời, Chi hội cũng lựa chọn những chủ đề, nội dung sinh hoạt nghiệp vụ sát thực với tình hình của cơ quan, có sự tham gia trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà báo có kinh nghiệm và uy tín; phối hợp tổ chức ít nhất một đợt sinh hoạt nghiệp vụ thiết thực với đời sống báo chí Quảng Ninh, bám sát với nhiệm vụ công tác của cơ quan, tập trung về chuyển đổi số, kỹ năng làm báo hiện đại. Chi hội phấn đấu 60% số hội viên của Chi hội đăng ký, thực hiện các sản phẩm báo chí đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số.

Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, Chi hội sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp. Chi hội đặt mục tiêu 100% hội viên được quán triệt, học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; 10% hội viên chưa phải là đảng viên được kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị; không có hội viên vi phạm đến mức phải thực hiện thi hành xử lý kỷ luật.

Đặc biệt, Chi hội vận động và tổ chức cho hội viên tích cực tham gia sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao để tham dự các giải báo chí quốc gia. Trên cơ sở đó, Chi hội đặt mục tiêu phấn đấu tăng 10% số lượng tác phẩm báo chí của hội viên Chi hội đạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí trung ương, ngành, khu vực so với nhiệm kỳ trước.

Báo và PTTH Quảng Ninh phát động Giải thưởng "QMG - Đổi mới và sáng tạo" năm 2026.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh đang đứng trước một dấu mốc phát triển mang tính lịch sử, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ngay trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Những yêu cầu mới đó không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, mà còn cần sự đồng thuận, đồng hành và chung sức của toàn xã hội. Đây cũng chính là điều kiện để báo chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp của mình.

Nhà báo Bùi Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Thư ký chi hội Báo và PTTH Quảng Ninh cho biết: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng uỷ Báo và PTTH Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể, phòng chuyên môn, Chi hội Nhà báo Báo và PTTH Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chính trị, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác trọng tâm của nhiệm kỳ mới; tiên phong đổi mới, sáng tạo các tác phẩm báo chí; góp phần xây dựng cơ quan và Chi hội, Hội Nhà báo tỉnh phát triển xứng tầm vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tư tưởng của Đảng.

Thực hiện: CAO QUỲNH

Trình bày: VŨ LAN HƯƠNG