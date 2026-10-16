Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX

Sáng 16/10, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị thành phố, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh tổ chức phiên thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố và 280 đại biểu, hội viên nhà báo đang sinh hoạt tại 5 chi hội, 2 câu lạc bộ nhà báo trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố phát biểu tại Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội lần thứ IX có chủ đề “Xây dựng Hội Nhà báo Quảng Ninh vững mạnh; tiên phong đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động báo chí và công tác Hội trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí, Ban Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX gồm 15 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá kết quả hoạt động, chỉ rõ những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào báo chí nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu trao đổi, tham quan triển lãm các kỳ đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX.

Các hội viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động báo chí và công tác Hội được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, các hội viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động báo chí và công tác Hội được Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố biểu dương, khen thưởng.

Sau phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc Khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu.

Theo chương trình, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục diễn ra phiên chính thức.