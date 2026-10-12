Chi hội Nhà báo Văn phòng: Nơi gắn kết hội viên, bồi đắp bản lĩnh người làm báo

Những năm qua, Chi hội Nhà báo Văn phòng luôn là điểm kết nối của đội ngũ hội viên đang công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị. Các hoạt động của chi hội không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh mà còn bồi đắp tình đồng nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh của người làm báo trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian trưng bày của Hội Nhà báo Quảng Ninh tại Hội báo toàn quốc 2025.

Nhiệm kỳ 2023-2025 là giai đoạn đặc biệt đối với Chi hội Nhà báo Văn phòng. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng quá trình sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở Hội đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu hội viên. Nhiều hội viên đang công tác tại các Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện được điều chuyển về các Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã, phường, đặc khu hoặc đảm nhận những vị trí công tác mới. Đến tháng 6/2026, cùng với việc kiện toàn tổ chức Hội, toàn bộ hội viên ở các địa phương chuyển từ Liên Chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và hội viên Chi hội Nhà báo Cẩm Phả được chuyển về sinh hoạt tại Chi hội Nhà báo Văn phòng, nâng tổng số hội viên lên 96 người.

Sự thay đổi ấy đặt ra không ít khó khăn trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt, kết nối hội viên và tổ chức các hoạt động chung. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, Chi hội càng thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa những người làm báo đang công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị, lĩnh vực khác nhau. Từ Cơ quan thường trực Hội Nhà báo thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật, lực lượng vũ trang đến các xã, phường, đặc khu, dù ở bất cứ vị trí nào, các hội viên vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác Hội và đóng góp cho sự phát triển của báo chí Quảng Ninh.

Đại hội Chi hội Nhà báo Văn phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2028.

Với đặc thù hội viên phân tán ở nhiều đơn vị, Chi hội Nhà báo Văn phòng không chỉ là nơi sinh hoạt nghề nghiệp mà còn là lực lượng nòng cốt tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động lớn của Hội Nhà báo thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên công tác tại Cơ quan thường trực Hội Nhà báo thành phố đã trực tiếp tham mưu tổ chức giao ban báo chí định kỳ; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý báo chí; tham mưu thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam của thành phố; tổ chức các cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội, góp phần xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, trách nhiệm và đúng pháp luật.

Phía sau mỗi kỳ Hội báo Xuân là sự chuẩn bị công phu của những hội viên Chi hội. Từ việc xây dựng ý tưởng, bố trí không gian trưng bày, tập hợp các ấn phẩm báo chí đặc sắc đến phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu báo Xuân, giao lưu với bạn đọc, tất cả đều được thực hiện với mong muốn mang đến một ngày hội báo chí thực sự ý nghĩa. Qua mỗi mùa Hội báo Xuân, hình ảnh báo chí Quảng Ninh ngày càng đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo trong và ngoài thành phố.

Các chương trình kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 cũng luôn ghi dấu sự đóng góp của hội viên Chi hội. Từ các buổi gặp mặt, tọa đàm, giao lưu nghề nghiệp đến hoạt động tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, tất cả đều góp phần hun đúc niềm tự hào về truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tạo động lực để đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong lao động nghề nghiệp. Không chỉ đồng hành trong các hoạt động chuyên môn, Chi hội còn tích cực tham gia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao khác. Những sân chơi ấy không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn trở thành cầu nối gắn kết những người làm báo đang công tác ở nhiều môi trường khác nhau, giúp họ có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và tăng cường tình đồng nghiệp.

Đoàn Chi hội Nhà báo Văn phòng thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng tại TP Đà Nẵng.

Một nét đẹp được gìn giữ nhiều năm qua là các hoạt động xã hội, nhân đạo. Hội viên Chi hội luôn tích cực tham gia chương trình phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa theo chương trình của Hội Nhà báo thành phố. Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà mà còn là tình cảm, trách nhiệm xã hội của những người làm báo đối với cộng đồng.

Song song với đó, hội viên Chi hội còn tham gia sưu tầm tư liệu, hiện vật về lịch sử báo chí Quảng Ninh; phối hợp xây dựng không gian trưng bày phục vụ các sự kiện lớn của thành phố và của Hội Nhà báo Việt Nam. Những bức ảnh, chiếc máy ghi âm cũ, những số báo đã ngả màu thời gian hay các hiện vật gắn với quá trình phát triển của báo chí địa phương được lưu giữ như những chứng nhân của một chặng đường phát triển, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ người làm báo hôm nay.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động phong trào, Chi hội Nhà báo Văn phòng luôn xác định nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Chi hội đã tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với những nội dung thiết thực, cập nhật xu hướng phát triển của báo chí hiện đại như báo chí đa phương tiện, chuyển đổi số, kỹ năng sản xuất tác phẩm trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, kỹ năng khai thác dữ liệu và nâng cao chất lượng tác phẩm. Những lớp tập huấn không chỉ giúp hội viên tiếp cận công nghệ mới mà còn góp phần thay đổi tư duy làm báo trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.

Chi hội cũng tích cực động viên hội viên tham gia Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng cùng nhiều giải báo chí chuyên đề của Trung ương và của thành phố. Nhiều tác giả, nhóm tác giả của Quảng Ninh đã giành những giải thưởng cao, góp phần khẳng định vị thế của báo chí Quảng Ninh trên bản đồ báo chí cả nước, đồng thời lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo trong đội ngũ hội viên.

Không chỉ hội viên đang trực tiếp làm báo, những hội viên công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật, lực lượng vũ trang hay các địa phương cũng phát huy tốt vai trò của mình trong công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý báo chí, quảng bá văn hóa, xây dựng Đảng và phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội của thành phố. Dù điều kiện công tác có nhiều thay đổi, nhiều hội viên vẫn duy trì cộng tác với các cơ quan báo chí, sản xuất tin, bài, ảnh, video, đưa thông tin chính thống đến gần hơn với nhân dân.

Chi hội Nhà báo Văn phòng tổ chức đi thực tế tham quan triển lãm 80 năm nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian tới, Chi hội Nhà báo Văn phòng xác định tiếp tục hướng mọi hoạt động vào việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của Hội Nhà báo thành phố; phát huy vai trò của đội ngũ hội viên trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Chi hội có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, phấn đấu không có hội viên vi phạm kỷ luật của cơ quan, đơn vị cũng như Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Cùng với đó, Chi hội chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện để hội viên trực tiếp làm báo tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia và đạt giải tại Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí chuyên đề của Trung ương, của thành phố. Đối với hội viên công tác ở các cơ quan, đơn vị ngoài cơ quan báo chí, Chi hội khuyến khích tích cực học tập kỹ năng làm báo, tăng cường sáng tạo tác phẩm báo chí, phát huy vai trò cộng tác viên, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động báo chí nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực cho hoạt động của Chi hội và Hội Nhà báo thành phố.

Chi hội Nhà báo Văn phòng tham gia tổ chức gian trưng bày báo chí tại giải chạy Yên Tử 2025.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục xây dựng Chi hội ngày càng đoàn kết, gắn bó, duy trì nền nếp sinh hoạt, phấn đấu mỗi năm tổ chức ít nhất hai buổi sinh hoạt chuyên đề; khuyến khích hội viên tích cực trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Bên cạnh đó, Chi hội sẽ tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động do Hội Nhà báo thành phố phát động như Hội báo Xuân, gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Liên hoan Tiếng hát người làm báo, Giải bóng đá Hội Nhà báo thành phố, các chương trình phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hoạt động an sinh xã hội, sưu tầm tư liệu, hiện vật về lịch sử báo chí, giao lưu, đối ngoại và nhiều hoạt động chuyên môn khác.

Có thể thấy Chi hội Nhà báo Văn phòng tiếp tục khẳng định vai trò là mái nhà chung của những người làm báo đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ những công việc thầm lặng phía sau các sự kiện lớn, từ những chuyến công tác xã hội, những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đến từng tác phẩm báo chí được chăm chút mỗi ngày, các hội viên vẫn đang bền bỉ vun đắp truyền thống, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của báo chí cách mạng.

Thực hiện: NGUYỄN THANH

Trình bày: MẠNH HÀ