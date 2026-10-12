Khoảnh khắc tác nghiệp của những nhà báo Vùng mỏ

Từ hầm lò, công trường đến vùng biển, thôn, bản vùng cao hay những sự kiện quan trọng của thành phố đều có dấu chân của những người làm báo Vùng mỏ. Bằng bản lĩnh, tinh thần dấn thân và trách nhiệm với nghề, nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống, góp phần lưu giữ những dấu mốc đổi mới và phát triển về mọi mặt của Quảng Ninh.

Quay phim Nguyễn Minh Nhật, Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tác nghiệp tại chương trình nghệ thuật lớn của thành phố, bảo đảm chương trình được truyền hình trực tiếp đến đông đảo khán giả.

Phóng viên Trường Giang (VOV Đông Bắc) xuống hầm lò, trò chuyện cùng công nhân để ghi lại những câu chuyện chân thực về người thợ mỏ.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sử dụng thiết bị flycam để tạo nên những khuôn hình toàn cảnh sinh động về vùng biển, đảo của thành phố.

Phóng viên Hoàng Quỳnh, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, phỏng vấn cán bộ, chiến sĩ trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa, phản ánh đời sống và ý chí bám biển, giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà báo Lương Quang Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ninh, tìm hiểu mô hình chăn nuôi của người dân xã Quảng Đức, ghi nhận những cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Đội ngũ phóng viên thường trú và cộng tác viên trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

Cộng tác viên Thu Hằng (phường Móng Cái 1) tác nghiệp tại cơ sở, phản ánh những mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đời sống người dân.

Vượt qua giá rét và băng tuyết vùng cao, cộng tác viên La Lành lưu giữ những hình ảnh về thiên nhiên và nhịp sống nơi biên cương Tổ quốc.

Cộng tác viên Thu Báu (đặc khu Cô Tô) luôn có mặt tại hiện trường, kịp thời ghi lại những khoảnh khắc chân thực về cuộc sống và sự phát triển nơi đảo tiền tiêu.

Đằng sau mỗi chương trình phát sóng là sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ kỹ thuật viên của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, luôn theo dõi tín hiệu và vận hành hệ thống để bảo đảm chương trình đến với khán giả thông suốt.

Thực hiện: Phạm Tăng

Trình bày: Vũ Đức