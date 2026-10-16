Chi hội Nhà báo thường trú: Phát huy vai trò đồng hành xây dựng, vun đắp, quảng bá Quảng Ninh

Chi hội Nhà báo thường trú là “ngôi nhà chung” của những phóng viên, nhà báo của 56 cơ quan thường trú. Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, Chi hội Nhà báo thường trú đã luôn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thôi thúc những người làm báo Quảng Ninh bền bỉ, tận tâm giữ vững ngọn lửa nghề - ngọn lửa của sự thật, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, từ đó, hình ảnh của Vùng mỏ đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương trong cả nước được đánh giá cao về môi trường báo chí lành mạnh, minh bạch, hiện đại. Lãnh đạo thành phố luôn có tinh thần cầu thị, chủ động chia sẻ thông tin, hỗ trợ tối đa các cơ quan báo chí. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí trong cung cấp dữ liệu, trả lời phỏng vấn, hỗ trợ tác nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi quan trọng để đội ngũ phóng viên, nhà báo nói chung và Chi hội Nhà báo thường trú nói riêng hoạt động sôi nổi, hiệu quả và trách nhiệm.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Quảng Ninh, sự phối hợp với các tổ chức quần chúng, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, các phóng viên, nhà báo trong Chi hội đã tích cực, chủ động trong hoạt động nghiệp vụ, tích cực trong truyền tải thông tin đến công chúng trong và ngoài thành phố, đoàn kết trong xây dựng Chi hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi hội Nhà báo thường trú lần thứ VII.

Bên cạnh việc bám sát tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, các hội viên đã nỗ lực phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Với đặc thù là cơ quan thường trú, hoạt động của các hội viên trong Chi hội không tập trung mà trải rộng trên địa bàn toàn thành phố. Vì vậy, hoạt động báo chí của các hội viên là nội dung luôn được Chi hội quan tâm. Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ, Chi hội đã bám sát vào chương trình, kế hoạch chỉ đạo của thành phố và của Hội Nhà báo Quảng Ninh để định hướng hội viên về nghiệp vụ báo chí. Một trong những yêu cầu đặt ra đối với các hội viên trong công tác thông tin tuyên truyền là phải tuân thủ đúng tôn chỉ mục đích và chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, bảo đảm tính thời sự của báo chí, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhà báo Quang Thọ, Báo Nhân dân, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú (thứ 4 từ trái sang) và các hội viên chi hội vinh dự được trao giải nhì giải Báo chí Quảng Ninh năm 2025.

Bằng trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo, phóng viên thường trú đã gắn mình vào thực tiễn sôi động trên địa bàn thành phố, nỗ lực và trách nhiệm trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, toàn diện về tình hình trong thành phố, trong nước và thế giới, giúp cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt và ủng hộ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của thành phố. Các tác phẩm báo chí của các nhà báo, phóng viên thường trú đã đồng hành cùng sự phát triển của thành phố; phản ánh đậm nét, kịp thời, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Quảng Ninh.

Ngoài việc tuyên truyền, quảng bá đến công chúng về Quảng Ninh, đội ngũ phóng viên, nhà báo của Chi hội Nhà báo thường trú còn là kênh cung cấp thông tin, đối thoại hai chiều để nắm bắt tình hình, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố. Đồng thời, các nhà báo cũng tham gia tích cực vào việc định hướng dư luận kịp thời, qua đó tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố.

Đặc biệt, trước các sự kiện chính trị trọng đại của thành phố, trong những thời khắc đầy khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, cùng với hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm báo đã không quản ngày đêm, bám sát hiện trường, dũng cảm đi vào tâm dịch, tâm bão để kịp thời truyền tải những thông tin thời sự nóng hổi, chân thật về các sự kiện. Nhiều bài báo xúc động, đầy tình người, làm lay động trái tim; tạo được sự đồng cảm, chia sẻ; tạo động lực cho những số phận bất hạnh, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hình ảnh các nhà báo tác nghiệp quên mình trong phòng chống tội phạm, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, những điểm nóng ở mọi nơi, mọi lúc đã trở nên quen thuộc.

Nhà báo Văn Đức, Trưởng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh, nhớ lại: Cách đây gần 2 năm, bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh với những cơn gió mạnh khủng khiếp khiến cuộc sống của người dân Quảng Ninh bỗng chốc trở thành 3 không: Không điện, không sóng di động, không internet. Với tâm thế “đi trước về sau bão” vì mục tiêu duy trì “dòng thông tin chảy mãi,” các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh đã không quản vất vả, lao vào cuộc chiến với bão. Những ngày trước và sau bão, công việc luôn bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc đêm khuya. Các thông tin về cơn bão từ thiệt hại, công tác kiểm tra, cho đến ứng phó, nỗ lực khắc phục và tình người trong bão luôn được đội ngũ phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh truyền tải kịp thời, nhanh chóng, chính xác đến độc giả để không chỉ tái hiện những khó khăn, gian nan, mất mát, mà còn cho thấy một Quảng Ninh mạnh mẽ hồi sinh.

Trước dòng chảy thông tin sôi động và hiện đại nhưng cũng không ít thách thức đối với người làm báo, Chi hội Nhà báo thường trú xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo. Đồng thời, Chi hội cũng thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và thành phố đẩy mạnh toàn diện hoạt động; triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm các hội viên, nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác thông tin báo chí; nghiêm túc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, tổ chức tốt các hoạt động thường xuyên như xây dựng tổ chức hội, công tác kiểm tra, công tác nghiệp vụ và các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, Chi hội cũng chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên, góp phần bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo theo quy định của pháp luật. Đồng thời Chi hội cũng duy trì đều đặn việc sinh hoạt Chi hội vào các quý, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, phấn đấu không có hội viên nhà báo vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp phải xử lý kỷ luật.

Phóng viên Ngọc Anh (Báo Đại đoàn kết) phỏng vấn anh Hoàng Đức Quyền, đội viên cứu hộ mỏ - Trung tâm Cấp cứu mỏ Vinacomin (TKV).

Nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, Chi hội sẽ định hướng, vận động, khuyến khích phóng viên, nhà báo thường trú tham gia các giải báo chí trong và ngoài thành phố. Từ đó, Chi hội phấn đấu có tác phẩm của hội viên được nhận giải báo chí quốc gia, đồng thời, có từ 3-5 tác phẩm được nhận giải báo chí Quảng Ninh và các cuộc thi, giải báo chí chuyên đề hằng năm. Chi hội sẽ đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thư ký chi hội để quản lý, giáo dục hội viên, rèn luyện đạo đức nghề báo gắn với nhiệm vụ được phân công; thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động; nắm chắc tình hình hoạt động báo chí, hoạt động hội; phản ánh kịp thời và đề xuất với các cấp lãnh đạo những giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền cũng như ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Đồng thời, Chi hội sẽ mở rộng các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các chi hội; phát huy ưu thế của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động xã hội; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động xã hội hóa báo chí.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Quảng Ninh thực hiện phỏng vấn giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tháng 3/2026.

Trong thời đại công nghệ số, phương thức tiếp cận thông tin của công chúng báo chí đã chuyển từ tiếp nhận một chiều sang chủ động tìm kiếm, tương tác và tham gia. Vì vậy, các cơ quan báo chí phải từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, khẳng định vị thế.

Nhà báo Trường Giang, VOV Đông Bắc, chia sẻ: Phóng viên thời 4.0 không thể chỉ biết cầm bút, mà cần thành thạo công nghệ, biết tận dụng các nền tảng số, kể cả AI, để truyền tải thông tin. Phóng viên không chỉ viết tin, mà còn sản xuất nội dung đa phương tiện, tối ưu hóa thông điệp cho từng nền tảng và từng đối tượng công chúng.

Công nghệ mang đến cho nhà báo những công cụ mạnh mẽ để tiếp cận và truyền tải thông tin nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chính xác, kiểm chứng và trách nhiệm nghề nghiệp. Chính trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí chuyên nghiệp càng trở nên quan trọng như “lá chắn thông tin”, “người định hướng tin cậy” giúp công chúng phân biệt đúng - sai, thật - giả, và khơi gợi những giá trị tích cực trong xã hội.

Trước những yêu cầu mới đặt ra với đội ngũ người làm báo hiện nay, Chi hội sẽ tạo điều kiện, phối hợp, tham gia tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ như: Tọa đàm về đổi mới sáng tạo trong báo chí, sinh hoạt chuyên môn về sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình, tác phẩm báo chí đa phương tiện... Cùng với đó, Chi hội cũng khuyến khích các phóng viên, nhà báo chủ động học hỏi, nâng cao trình độ; nắm bắt công nghệ, đổi mới, sáng tạo các tác phẩm báo chí bám sát dòng chảy hiện đại trên địa bàn thành phố; ngày càng hấp dẫn và mang lại hiệu