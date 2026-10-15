Người làm báo Quảng Ninh: Khát vọng cống hiến

Quảng Ninh bước vào một kỷ nguyên phát triển mới khi trở thành thành phố, cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, tiên phong về chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Đội ngũ người làm báo Quảng Ninh cũng đang bước vào một hành trình cống hiến mới. Họ không còn chỉ làm nhiệm vụ đưa tin hay phản ánh sự kiện, mà ngày càng khẳng định vai trò của những người kết nối ý Đảng với lòng dân, lan tỏa khát vọng đổi mới và góp phần kiến tạo niềm tin cho xã hội. Đó cũng chính là hành trình mà Hội Nhà báo Quảng Ninh đã và đang tiếp tục bền bỉ vun đắp trong nhiệm kỳ mới.

Lịch sử phát triển của báo chí Quảng Ninh luôn gắn chặt với từng bước chuyển mình của vùng đất mỏ. Từ những trang Báo Than ra đời gần một thế kỷ trước để cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, đến hệ thống báo chí đa phương tiện hiện đại hôm nay, mỗi thế hệ người làm báo Quảng Ninh đều mang trên vai một sứ mệnh của thời đại mình.

Nếu trước đây, báo chí chủ yếu làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thì ngày nay, khi Quảng Ninh chuyển mình mạnh mẽ với những mục tiêu phát triển mới, vai trò của báo chí cũng được mở rộng. Người làm báo không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tuyên truyền, giải thích chính sách, tạo đồng thuận xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương, phát hiện những vấn đề mới, cổ vũ những mô hình sáng tạo và lan tỏa khát vọng phát triển.

Tọa đàm "Báo chí Quảng Ninh - Đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới".

Trong nhiệm kỳ 2019-2026, cùng với quá trình đổi mới của tỉnh, Hội Nhà báo Quảng Ninh cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, thích ứng với môi trường báo chí số, góp phần nâng cao vị thế của báo chí Quảng Ninh trong đời sống báo chí cả nước.

Trong dòng chảy ấy, người làm báo Quảng Ninh không chỉ là những người chứng kiến sự phát triển của quê hương mà còn là những người đồng hành cùng sự phát triển đó. Mỗi công trình mới, mỗi mô hình hay, mỗi chính sách đi vào cuộc sống hay mỗi vấn đề đặt ra từ thực tiễn đều có dấu ấn của những người cầm bút, cầm máy, những người ngày đêm có mặt ở cơ sở để ghi lại hơi thở cuộc sống bằng sự trung thực, trách nhiệm và tình yêu nghề.

Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2026.

Nhà báo Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc (VOV Đông Bắc), cho biết: Quảng Ninh là một trong những địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chính sự chủ động, cởi mở trong cung cấp thông tin của địa phương đã giúp các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời những thành tựu phát triển cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh đổi mới, năng động và giàu khát vọng. Chúng tôi mong muốn Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin nhanh, minh bạch, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan báo chí, đồng thời có thêm cơ chế khuyến khích những tác phẩm báo chí chất lượng cao về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường và đổi mới sáng tạo. VOV Đông Bắc cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu phát triển của tỉnh cũng như phản ánh kịp thời những khó khăn, bất cập từ thực tiễn với tinh thần “báo chí xây dựng”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phương Đại, Phó Chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí Quảng Ninh, trong chuyến đi tác nghiệp thực tế tại xã Ba Chẽ.

Không chỉ thể hiện qua từng bài báo, phóng sự, khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Ninh còn được thể hiện sinh động qua từng khuôn hình báo chí. Mỗi bức ảnh không chỉ phản ánh một sự kiện, mà còn lưu giữ những khoảnh khắc của một giai đoạn phát triển, trở thành tư liệu quý về vùng đất và con người Quảng Ninh.

Với mong muốn nâng cao chất lượng ảnh báo chí, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và phát triển đội ngũ phóng viên ảnh, tháng 1/2024, CLB Ảnh báo chí Quảng Ninh được thành lập. Sau hơn hai năm hoạt động, CLB đã trở thành nơi kết nối những người làm ảnh báo chí trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác, bồi dưỡng nghiệp vụ và lan tỏa những giá trị của ảnh báo chí đến với công chúng.

Không chỉ ghi lại những sự kiện thời sự, các thành viên CLB còn có mặt tại những công trình trọng điểm, các vùng biển, hải đảo, khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... để ghi lại bằng hình ảnh nhịp sống đổi mới của Quảng Ninh. Nhiều tác phẩm đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và tham gia các cuộc triển lãm, cuộc thi ảnh trong nước, quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất mỏ.

Chia sẻ về mục tiêu theo đuổi của CLB, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phương Đại, Phó Chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí Quảng Ninh, cho biết: CLB không chỉ dừng ở việc có thêm nhiều tác phẩm đẹp mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ phóng viên ảnh có khả năng tác nghiệp nhanh, nhạy, đáp ứng yêu cầu báo chí hiện đại, phản ánh chân thực đời sống và sự phát triển của địa phương. Chúng tôi mong muốn Hội Nhà báo Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các thành viên được đi thực tế nhiều hơn, có thêm cơ hội sáng tạo những bộ ảnh, phóng sự ảnh chất lượng, góp phần làm phong phú đời sống báo chí, viết nên câu chuyện phát triển của Quảng Ninh bằng ngôn ngữ của hình ảnh.

Chưa bao giờ người làm báo có nhiều cơ hội để sáng tạo như hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ nghề báo đứng trước nhiều áp lực đến vậy. Tin giả, thông tin sai lệch, xu hướng giật gân câu khách, sự cạnh tranh khốc liệt về tốc độ và sự thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với mỗi cơ quan báo chí và mỗi nhà báo.

Nhà báo Lương Quang Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân thường trú tại Quảng Ninh, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú, tác nghiệp tại xã Cái Chiên.

Trong bối cảnh ấy, điều làm nên giá trị của báo chí chính thống không còn đơn thuần là đưa tin nhanh hơn, mà là cung cấp thông tin chính xác, được kiểm chứng, có chiều sâu phân tích và giá trị định hướng. Chính vì vậy, khát vọng cống hiến của người làm báo hôm nay trước hết được thể hiện ở việc giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ đúng mà còn có ích đối với cộng đồng.

Nhà báo Lương Quang Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân thường trú tại Quảng Ninh, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú, chia sẻ: Trong kỷ nguyên số, vai trò của người làm báo càng trở nên quan trọng, đòi hỏi mỗi nhà báo tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất "mắt sáng, lòng trong, bút thép". "Mắt sáng" là khả năng nhận diện đúng bản chất sự việc giữa biển thông tin khổng lồ của thời đại số, là bản lĩnh chính trị vững vàng để không bị dẫn dắt bởi những luận điệu sai trái, xuyên tạc. "Lòng trong" là đạo đức nghề nghiệp, là tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân, là sự trung thực, khách quan trong hoạt động báo chí. Trong môi trường truyền thông số đầy cám dỗ, đây chính là nền tảng tạo nên uy tín của người làm báo. "Bút thép" là sự dũng cảm bảo vệ chân lý, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; là tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, tham nhũng, tiêu cực và các quan điểm sai trái, thù địch.

"Mắt sáng, lòng trong, bút thép" không là yêu cầu đối với từng cá nhân, đó còn là mục tiêu mà Chi hội Nhà báo thường trú tiếp tục hướng tới trong thời gian tới thông qua việc quán triệt hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện nghiêm Luật Báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội; xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và trách nhiệm xã hội cao.

Phóng viên Nguyễn Dung, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, chụp ảnh kỷ niệm cùng các kỹ sư trong quá trình tác nghiệp tại hầm lò mức -220m, công trường Thành Công, Công ty Than Hòn Gai - TKV.

Không chỉ những người làm báo giàu kinh nghiệm, tinh thần ấy cũng đang được truyền lại cho lớp phóng viên trẻ. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, phóng viên Nguyễn Dung (Phòng Văn nghệ - Báo Hạ Long, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh), chia sẻ: Tự hào kế thừa “ngọn lửa” báo chí cách mạng từ tờ “Báo Than”, chúng tôi càng thấm thía giá trị của sự dấn thân, của lòng yêu nghề và khát vọng đổi mới không ngừng nghỉ để tiếp tục viết tiếp những trang báo mang hơi thở thời đại hôm nay. Điều quý giá nhất nhận được không chỉ là kinh nghiệm tác nghiệp mà còn là ngọn lửa nghề được truyền từ các thế hệ đi trước - ngọn lửa để "sống tử tế, viết tử tế", làm báo bằng trái tim, trí tuệ và bản lĩnh. Quan trọng hơn, đó là cách ứng xử với sự thật, với nhân dân và với chính ngòi bút của mình. Điều đó đòi hỏi mọi nhà báo phải không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp nối xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, làm tròn trách nhiệm “Thư ký của thời đại”. Vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm, lắng nghe sự góp ý, dìu dắt từ các nhà báo đi trước; được Hội Nhà báo Quảng Ninh quan tâm, tạo điều kiện để trau dồi nghiệp vụ, lý luận chính trị, từng bước trưởng thành vững vàng hơn trong nghề.

Dù tác nghiệp ở những vị trí khác nhau nhưng các nhà báo Quảng Ninh đều có chung một điểm đến, đó chính là khát vọng cống hiến, ngọn lửa đã được gìn giữ gần một thế kỷ và sẽ tiếp tục được thắp sáng trong nhiệm kỳ mới của Hội Nhà báo Quảng Ninh; từ đó truyền cảm hứng hành động, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, cùng góp sức vì một Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Thực hiện: Hoàng Nga

Trình bày: Tất Đạt