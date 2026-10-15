Xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhân văn

Hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông hiện đại, yêu cầu xây dựng đội ngũ người làm báo ngày càng cao, đòi hỏi mỗi nhà báo không chỉ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, mà còn giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ. Đồng hành với đội ngũ hội viên trên hành trình đó, Hội Nhà báo Quảng Ninh luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tạo môi trường để người làm báo rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo Quảng Ninh không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức và chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò là “ngôi nhà chung” của đội ngũ người làm báo trên địa bàn thành phố. Xác định xây dựng đội ngũ người làm báo là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nhà báo Quảng Ninh và các chi hội trực thuộc đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động báo chí... Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm xã hội cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại các Chi hội, nhiều hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên, bám sát yêu cầu thực tiễn với các nội dung như: Nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, ứng dụng AI trong hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng sản xuất chuyên đề, chương trình dài; nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi các giải báo chí... Từ đây, đội ngũ hội viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát động Giải thưởng “QMG - Đổi mới và sáng tạo” năm 2026. Ảnh: Phạm Tăng

Cùng với đó, Hội Nhà báo Quảng Ninh tích cực tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên sâu như: “Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”; “Chuyển đổi số báo chí - Cơ hội và giải pháp”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí thời kỳ đổi mới”; “Báo chí Quảng Ninh - Đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới”... Đồng thời, tạo điều kiện để hội viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Quảng Ninh và các cơ quan báo chí tổ chức.

Hội cũng đẩy mạnh phối hợp với sở, ban, ngành phát động tổ chức các giải báo chí cấp thành phố. Từ những hoạt động thiết thực này, đội ngũ người làm báo Quảng Ninh từng bước được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ số trong sản xuất tác phẩm, đồng thời tiếp tục được bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là nền tảng để báo chí Quảng Ninh thích ứng với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, góp phần giữ vững vai trò là dòng thông tin chủ lưu trong kỷ nguyên số.

Hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng được thể hiện rõ qua chất lượng tác phẩm và những thành tích nổi bật của đội ngũ hội viên, nhà báo tại các giải báo chí uy tín. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội viên Hội Nhà báo Quảng Ninh đã giành nhiều giải thưởng cao ở các giải báo chí cấp Trung ương và bộ, ngành, tiêu biểu như: 3 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích Giải Diên Hồng; 1 giải A, 1 giải B, 4 giải C, 1 giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia; 3 giải C, 1 giải Chuyên đề Giải Búa liềm vàng toàn quốc; 4 giải Vàng, 3 giải Bạc, 3 giải Đồng và 4 giải Khuyến khích tại các kỳ Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc...

Đóng góp vào những thành tích đó có nhiều hội viên tiêu biểu như các nhà báo: Lương Quang Thọ (Chi hội Nhà báo thường trú), Trường Giang (Chi hội Nhà báo VOV Đông Bắc), Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Bích Hạnh, Lê Thị Lan, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn (Chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh)...

Những giải thưởng đạt được không chỉ ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp của mỗi nhà báo mà còn phản ánh sự trưởng thành về trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và khả năng bám sát thực tiễn của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện năm 2025 cho các hội viên của thành phố và một số địa phương trong khu vực phía Bắc. Ảnh: Tạ Quân

Nhà báo Lương Quang Thọ, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú, cho biết: Trong những kết quả chung của Hội Nhà báo Quảng Ninh nhiệm kỳ qua, đội ngũ phóng viên thường trú cũng có những đóng góp tích cực. Các hội viên luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, chấp hành quy định của Hội và pháp luật về báo chí, chủ động bám sát cơ sở, tìm tòi, phát hiện đề tài, phản ánh kịp thời những vấn đề từ thực tiễn. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phóng viên thường trú ngày càng chú trọng vai trò giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức tác nghiệp, ứng dụng công nghệ và sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Qua đó, mỗi hội viên góp phần nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt trách nhiệm của người làm báo và đóng góp vào hoạt động chung của Hội.

Điều đáng quý hơn những giải thưởng là tinh thần cống hiến bền bỉ của mỗi hội viên, nhà báo. Dù tác nghiệp ở vùng cao, biên giới, hải đảo, trên các công trường, nhà máy hay tại những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của thành phố, đội ngũ người làm báo Quảng Ninh vẫn luôn có mặt ở những nơi cuộc sống đang diễn ra sôi động nhất.

Mỗi tác phẩm báo chí đều phản ánh trung thực, sinh động hơi thở cuộc sống, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó chính là minh chứng cho bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến của những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, báo chí đang đứng trước những yêu cầu và thách thức chưa từng có. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông số đòi hỏi người làm báo không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn phải không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, thích ứng với phương thức sản xuất báo chí hiện đại.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội viên Hội Nhà báo Quảng Ninh đã giành nhiều giải thưởng cao ở các giải báo chí cấp Trung ương và bộ, ngành, tiêu biểu như: 1 giải A và nhiều giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia; 3 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích Giải Diên Hồng; 1 giải A, 1 giải B, 4 giải C, 3 giải C, 1 giải Chuyên đề Giải Búa liềm vàng toàn quốc; 4 giải Vàng, 3 giải Bạc, 3 giải Đồng và 4 giải Khuyến khích tại các kỳ Liên hoan Phát thanh, truyền hình toàn quốc...

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đối với Hội Nhà báo các cấp trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo vừa vững bản lĩnh chính trị, vừa tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bám sát yêu cầu đó, Hội Nhà báo Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động nghiệp vụ, lựa chọn những nội dung bồi dưỡng sát với thực tiễn hoạt động báo chí và xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại.

Cùng với đó, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong sáng tác báo chí; đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia các giải báo chí lớn như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng... Qua đó, tạo động lực để đội ngũ người làm báo không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và chất lượng tác phẩm. Cụ thể hóa định hướng này, mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát động Giải thưởng “QMG - Đổi mới và sáng tạo” năm 2026.

Nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đoạt giải B giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 với loạt phóng sự phát thanh “Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri” của các tác giả: Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh và Đinh Phương Anh.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, nhấn mạnh: Giải thưởng “QMG - Đổi mới và sáng tạo” không chỉ là sân chơi khuyến khích đổi mới sáng tạo mà còn là động lực để mỗi cán bộ, hội viên, người làm báo không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tác phẩm và hiệu quả hoạt động báo chí. Đồng chí đề nghị đội ngũ người làm báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, chủ động ứng dụng hiệu quả các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp để tạo ra những sản phẩm báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh, cho biết: Quảng Ninh đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới, với thực tiễn phong phú, sinh động, mở ra nguồn đề tài lớn cho báo chí.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tác nghiệp dưới hầm lò mức -170m thuộc Công ty Than Hòn Gai - TKV.

Thời gian tới, Hội sẽ chủ động nắm bắt những vấn đề lớn, nội dung mới để gợi mở hướng tiếp cận, khuyến khích người làm báo đi sâu vào thực tiễn, phát hiện những câu chuyện, mô hình và vấn đề mới; đồng thời khuyến khích đầu tư các tuyến bài, loạt bài dài hơi, có tính phát hiện, chiều sâu và hiệu quả xã hội.

Hội cũng tăng cường phối hợp với các chi hội, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình lựa chọn, hoàn thiện tác phẩm, qua đó tạo động lực để hội viên nâng cao chất lượng sáng tạo và tham gia hiệu quả các giải báo chí. Xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, bản lĩnh, nhân văn không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Điều đó không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi hội viên, nhà báo mà còn cần sự đồng hành, dẫn dắt của tổ chức Hội. Với những kết quả đã đạt được và định hướng đổi mới trong giai đoạn tới, Hội Nhà báo Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là điểm tựa để đội ngũ người làm báo phát huy năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Quảng Ninh và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện: NGUYỄN DUNG

Trình bày: HẢI NINH