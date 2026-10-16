Những nhà báo đa năng

Xu hướng báo chí hiện đại đòi hỏi người làm báo không ngừng đổi mới tư duy và phương thức tác nghiệp. Không chỉ viết tốt, quay chắc, dựng thành thạo, mỗi nhà báo còn phải biết kết nối chữ viết, hình ảnh, âm thanh và công nghệ để tạo nên những tác phẩm đa phương tiện hấp dẫn, giàu sức thuyết phục. Tại Quảng Ninh, đội ngũ những người làm báo cũng đang từng bước thích ứng với yêu cầu ấy, góp phần đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, sinh động hơn và hiệu quả hơn.

Nhà báo Hoàng Yến (thứ 3, phải sang, hàng trên) cùng ê-kip thực hiện chương trình trực tuyến Quảng Ninh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 10/10, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh ra mắt chương trình trực tuyến “Quảng Ninh In Motion” - sản phẩm chuyên biệt trên nền tảng số, kết hợp livestream, phóng sự và giao lưu trực tuyến từ điểm cầu chính tại Cửa lò +17 (Than Mạo Khê - TKV). Ngay số đầu tiên, chương trình thu hút hàng chục nghìn lượt xem, theo dõi và tương tác trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Fanpage Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Báo Quảng Ninh điện tử và QTVgo.

Tham gia thực hiện chương trình, nhà báo Hoàng Yến, Phòng Chuyên đề, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh vừa giữ vị trí tổ chức sản xuất, vừa viết kịch bản, vừa trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường để chuyển tải câu chuyện về ngành Than tới công chúng bằng hình thức thể hiện mới dành riêng cho nền tảng số. Chị chia sẻ, với một chương trình mới trên nền tảng số, người làm báo chúng tôi không chỉ cần khả năng khai thác, xử lý thông tin mà còn phải linh hoạt từ khâu tổ chức, kết nối, phối hợp hình ảnh, âm thanh, phóng sự, tận dụng công nghệ và xử lý tương tác trực tuyến. Mỗi khâu đòi hỏi sự chủ động, nhạy bén và khả năng xử lý tình huống để bảo đảm chương trình liền mạch, hấp dẫn. Từ thực tiễn ấy, kĩ năng làm báo của phóng viên ngày càng đa dạng, để tạo nên sản phẩm đa phương tiện hoàn chỉnh.

Nhà báo Lương Quang Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ninh, tìm hiểu mô hình chăn nuôi của người dân xã Quảng Đức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu với những nhà báo trẻ, công nghệ mở ra những cách làm mới, thì ở những nhà báo nhiều năm kinh nghiệm, tinh thần đổi mới lại cho thấy khả năng thích ứng không bị giới hạn bởi tuổi nghề. Nhà báo Lương Quang Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ninh, là một trong những người chủ động làm mới phương thức tác nghiệp trước yêu cầu của báo chí hiện đại. Từ thế mạnh viết báo truyền thống, anh từng bước tiếp cận cách kể chuyện bằng hình ảnh, đồ họa và thiết kế nội dung số, tạo nên nhiều tác phẩm đa phương tiện, trong đó có hàng loạt bài eMagazine được đầu tư công phu. Sự kết hợp giữa chiều sâu thông tin, hình ảnh trực quan và cách dẫn dắt sinh động giúp những câu chuyện về đất và người Quảng Ninh hiện lên hấp dẫn, giàu sức gợi. Với anh, làm chủ kỹ năng đa phương tiện không chỉ là học thêm cách sử dụng công cụ, mà còn là tìm kiếm những cách kể mới để làm nổi bật giá trị của thông tin và đưa tác phẩm đến gần hơn với độc giả.

Nhà báo Thanh Vân, phóng viên thường trú Thông Tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh tác nghiệp trong buổi khai trường của Trường phổ thông nội trú Tiểu học, THCS Bình Liêu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ở góc nhìn của nhà báo Thanh Vân, phóng viên thường trú Thông Tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh, chị cho rằng: Người làm báo đa năng không chỉ là người biết nhiều kỹ năng, mà cần có tư duy sản xuất tích hợp, chủ động kết hợp thông tin, hình ảnh, âm thanh và video ngay từ hiện trường. Bên cạnh tin, bài điện tử, ảnh báo chí, truyền hình truyền thống, chị còn sản xuất clip ngắn, định dạng dọc phù hợp với xu hướng thông tin mới. Dù phương thức tác nghiệp không ngừng đổi mới, tính chính xác, sự nhạy bén chính trị và chuẩn mực thông tấn vẫn là những yêu cầu xuyên suốt.

Trong bối cảnh báo chí không ngừng chuyển đổi để thích ứng với môi trường truyền thông số, những nhà báo đa năng Quảng Ninh sẵn sàng học cái mới và tìm tòi những cách kể chuyện sáng tạo. Bằng tinh thần chủ động đổi mới, họ đã và đang góp phần đưa hơi thở cuộc sống Quảng Ninh đến với độc giả, khán thính giả trên nhiều nền tảng, đồng thời lan tỏa hình ảnh một vùng đất năng động, giàu bản sắc trong thời đại số.