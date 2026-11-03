Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa

Sáng 3/11, tại Sở Tư pháp, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026” tổ chức họp tổng kết, đánh giá kết quả triển khai cuộc thi.

Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc thi do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức, diễn ra từ 10 giờ ngày 25/9 đến 10 giờ ngày 25/10/2026, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

Sau một tháng triển khai, cuộc thi thu hút 62.828 người tham gia, với 92.644 lượt dự thi. Trong đó, học sinh, sinh viên có 53.989 lượt thi, chiếm 58,27%; cán bộ, công chức, viên chức có 25.392 lượt, chiếm 27,42%; lực lượng vũ trang có 4.899 lượt, chiếm 5,29%. Cuộc thi cũng ghi nhận sự tham gia của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn với 7.769 người tham gia, chiếm 12,37% tổng số người dự thi.

Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thảo luận, tham gia ý kiến về công tác tổ chức, triển khai cuộc thi.

Kết quả, có 12.699 người trả lời đúng toàn bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm, đạt điểm tuyệt đối 100 điểm, chiếm 20,21% tổng số người dự thi. Điểm trung bình chung của các lượt thi đạt 73,23 điểm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá công tác tổ chức, triển khai cuộc thi, kết quả tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đồng thời thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến công nhận kết quả và trao giải theo thể lệ. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả hình thức thi trực tuyến trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.