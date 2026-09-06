Cờ vua Quảng Ninh giành 7 huy chương Giải trẻ xuất sắc quốc gia 2026

Tại Giải vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 vừa kết thúc tại Quảng Trị, các kỳ thủ Quảng Ninh giành 7 huy chương, trong đó có 1 HCV.

Giải vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, quy tụ 468 VĐV của 35 đơn vị trên toàn quốc. Các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, thuộc các nhóm tuổi U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, U15, U17 và U20 dành cho nam, nữ.

Kỳ thủ Lê Nguyên Phong (bục số 1) giành HCV ở nội dung cờ siêu chớp cá nhân nam U10.

Giải quy tụ những kỳ thủ trẻ đáp ứng tiêu chuẩn thành tích theo điều lệ, tạo cơ hội thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ; đồng thời tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự các giải trẻ khu vực và châu lục trong các năm 2026-2027.

Kết quả, đoàn Quảng Ninh giành 1 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, HCV thuộc về kỳ thủ Lê Nguyên Phong ở nội dung cờ siêu chớp cá nhân nam U10.

Thành tích của các kỳ thủ trẻ tiếp tục ghi nhận sự tiến bộ của Cờ vua Quảng Ninh, đồng thời cho thấy nỗ lực trong công tác tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng VĐV trẻ của địa phương.