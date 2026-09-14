Sôi nổi Giải giao lưu bóng đá nữ 4 đơn vị ngành Than

Ngày 11/9/2026, tại sân bóng đá 7/11 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã diễn ra Giải bóng đá nữ giao lưu giữa 4 đội đến từ Công ty Than Hạ Long - TKV, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội.

Trên sân bóng, các nữ cầu thủ đã mang đến những trận đấu sôi nổi với các pha bóng hấp dẫn tạo nên bầu không khí thể thao sôi động trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả.

Kết quả sau 4 trận đấu, đội bóng Công ty Cổ phần Than Hà Tu xuất sắc giành giải Nhất, đội Công ty Tuyển than Hòn Gai giành giải Nhì, 2 đội Công ty Than Hạ Long và Công ty Cổ phần Than Núi Béo đồng giải Ba.

Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ Than Hà Tu với Tuyển than Hòn Gai.

Không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích, giải đấu còn tạo cơ hội để nữ công nhân lao động các đơn vị được giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời góp phần tôn vinh nét đẹp hiện đại của nữ công nhân Mỏ. Đặc biệt, giải đấu là dịp để các nữ vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng chuẩn bị tham gia Giải bóng đá nữ TKV - môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III năm 2026.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội bóng Công ty Cổ phần Than Hà Tu.

Thành công của Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).