VĐV Quảng Ninh giành 6 HCV tại Giải lặn VĐ trẻ châu Á 2026

Tại Giải lặn vô địch trẻ châu Á 2026 vừa kết thúc tại Trung Quốc, 4 vận động viên Quảng Ninh đã thi đấu xuất sắc, giành tổng 12 huy chương, gồm 6 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Thành tích góp phần quan trọng giúp Đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn.

Giải năm nay được tổ chức tại Bể bơi Trung tâm Thể thao Hải An, thành phố Nam Thông, Trung Quốc. Giải quy tụ các vận động viên trẻ từ 9 quốc gia châu Á, tranh tài ở hai nhóm tuổi 14-15 và 16-17.

Vận động viên Quảng Ninh Nguyễn Thị Thanh Thi đoạt 5 HCV, 1 HCĐ tại giải.

Tại giải, các vận động viên Quảng Ninh thi đấu rất nỗ lực. Trong số các vận động viên Quảng Ninh, Nguyễn Thị Thanh Thi thi đấu nổi bật, giành 6 huy chương. Kình ngư này đoạt 2 HCV cá nhân ở các nội dung 200m và 400m vòi hơi chân vịt, 1 HCĐ cá nhân, đồng thời cùng đồng đội giành 3 HCV tiếp sức 4x50m, 4x100m và 4x200m. Ở chung kết 400m vòi hơi chân vịt nữ, Thanh Thi về nhất với thành tích 3 phút 31 giây 36.

Đặng Thị Tâm góp 2 HCV, gồm HCV nội dung 50m vòi hơi chân vịt nữ và HCV tiếp sức 4x50m. Tại chung kết 50m, Tâm đạt thành tích 19 giây 20. Ở nội dung tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt nữ, đội tuyển Việt Nam giành HCV với thời gian 1 phút 16 giây 33.

Triệu Thị Uyên cũng ghi dấu ấn ở các nội dung đồng đội khi cùng tuyển Việt Nam giành HCV tiếp sức 4x100m và 4x200m vòi hơi chân vịt nữ. Đội tuyển Việt Nam về nhất nội dung 4x200m với thời gian 6 phút 37 giây 30, hơn đội chủ nhà Trung Quốc 5 giây 35.

Thành tích của các vận động viên Quảng Ninh tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo vận động viên trẻ của tỉnh, đồng thời đóng góp tích cực cho thành công chung của đội tuyển lặn Việt Nam.