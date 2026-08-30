Đoàn FPT xuất sắc giành Nhất toàn đoàn Giải Vovinam miền Bắc lần thứ III

Chiều 30/8, tại Nhà Tập luyện và Thi đấu TDTT (phường Hạ Long), Giải Vovinam miền Bắc lần thứ III năm 2026 đã khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi.

Ở buổi thi đấu cuối cùng của giải đấu diễn ra các trận Chung kết đối kháng nam, nữ các hạng cân.

Kết quả, BTC đã trao 76 bộ huy chương ở các nội dung thi quyền, chương đối kháng và Võ nhạc Vovinam.

BTC trao giải cho các VĐV đoạt huy chương ở hạng cân 48kg nam đối kháng nhóm tuổi 1.

Với thành tích 19 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ, đoàn FPT xuất sắc vượt qua các đơn vị mạnh, giành vị trí Nhất toàn đoàn.

Chủ nhà Quảng Ninh xếp thứ Nhì với 9 HCV, 12 HCB, 16 HCĐ; Hải Phòng đứng thứ Ba với 3 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ.

BTC trao huy chương cho các VĐV đoạt giải ở nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lạng Sơn (thứ 4), Hà Nội (thứ 5), Bắc Ninh (thứ 6), Phú Thọ (thứ 7), Tuyên Quang (thứ 8) và Hưng Yên (thứ 9).

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 200 VĐV đến từ các tỉnh, thành phố và đơn vị khu vực phía Bắc với nhiều nội dung.

BTC trao giải toàn đoàn cho các đội đoạt thành tích xuất sắc tại giải.

Giải được tổ chức trong không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, các ngày lễ lớn của đất nước và dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, thúc đẩy phong trào tập luyện Vovinam tại các địa phương.