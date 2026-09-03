Aqua Warriors Vân Đồn 2026 dự kiến thu hút 2.500 vận động viên

Giải Aquathlon 2 môn phối hợp Bơi - Chạy Aqua Warriors Vân Đồn 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 13/9 tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, với khoảng 2.500 vận động viên tham gia, trong đó có khoảng 70 vận động viên nước ngoài.

Tiếp nối thành công của Aqua Warriors Vân Đồn 2025, giải năm nay tiếp tục là sân chơi dành cho những người yêu thích các môn thể thao sức bền, kết hợp bơi và chạy.

Với sự tham gia của đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, giải được kỳ vọng tạo không khí thể thao sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh Vân Đồn, Quảng Ninh tới du khách và cộng đồng yêu thể thao.

Aqua Warriors Vân Đồn là giải Aquathlon kết hợp hai môn bơi và chạy, thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Để đảm bảo giải diễn ra an toàn, hiệu quả, Ban Tổ chức được yêu cầu xây dựng đầy đủ các phương án về an ninh, trật tự, y tế, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn trên đường bơi, đường chạy.

Các phương án phân luồng, điều tiết giao thông cũng được triển khai phù hợp với cung đường thi đấu, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Giải Aqua Warriors Vân Đồn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển đảo Vân Đồn, Quảng Ninh.

Đáng chú ý, khu vực đường bơi tại bãi tắm Sonasea và các tuyến đường chạy sẽ được bố trí lực lượng đảm bảo an toàn cho vận động viên; các phương tiện cứu hộ, cấp cứu, áo phao, phao cứu sinh và lực lượng hỗ trợ được chuẩn bị trong suốt thời gian thi đấu.

Aqua Warriors Vân Đồn 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng mà còn được kỳ vọng trở thành hoạt động kích cầu du lịch, tạo thêm sản phẩm thể thao gắn với du lịch biển đảo, qua đó nâng cao sức hút của Vân Đồn trong mắt du khách và các vận động viên trong nước, quốc tế.