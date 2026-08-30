Khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt công nhân lao động Than Núi Béo năm 2026

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2026), chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), sáng 30/8, Công ty Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt công nhân lao động năm 2026.

Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng các đội tham gia thi đấu.

Giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt công nhân lao động năm 2026 có sự tham gia của 8 đội với gần 150 vận động viên thuộc các công trường, phân xưởng, phòng ban trong toàn công ty tham gia thi đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu các nội dung bóng bàn và cầu lông.

Các vận động viên thi đấu nội dung bóng bàn.

Đây là giải thể thao truyền thống hằng năm của công ty nhằm động viên, khuyến khích toàn thể người lao động rèn luyện nâng cao thể chất và góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.