Quảng Ninh sôi động hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 30/8, tại khu vực bãi đỗ xe Bãi tắm Hòn Gai (Cột 8), phường Hạ Long, hơn 4.500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đã tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Tham dự có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Từ 6 giờ, điểm cầu Quảng Ninh kết nối với chương trình Trung ương và thực hiện Lễ Chào cờ; 6 giờ 30 phút phát động hoạt động đi bộ trên toàn quốc.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu trong lễ khai mạc chương trình.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, lực lượng và nhân dân xuống đường hưởng ứng chương trình trên cung đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, xuất phát từ khu vực Bãi tắm Hòn Gai và di chuyển về trung tâm phường Hạ Long. Người tham gia mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng phục thể thao hoặc trang phục ngành, tạo nên không khí sôi nổi, rực rỡ sắc màu.

Với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, chương trình lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, lối sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây là hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, ngành Văn hóa; đồng thời chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Lãnh đạo tỉnh tặng cờ chào mừng các đoàn về tham dự sự kiện.

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an phát động, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, lối sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường.

Theo thông tin từ BTC, cùng thời điểm, hoạt động được tổ chức đồng loạt tại các xã, phường, đặc khu, tạo không khí sôi nổi từ khu vực đô thị, nông thôn, miền núi đến vùng biển, xã đảo. Theo báo cáo tổng hợp, toàn tỉnh có hơn 31.000 người tham gia, vượt quy mô dự kiến ban đầu.

Sau đây là một số hình ảnh của sự kiện:

Buổi lễ thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia tạo khung cảnh sôi động, rực rỡ sắc màu tại khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Các tiết mục đồng diễn sôi động được lựa chọn từ những tiết mục đoạt giải tại một số giải thể thao của tỉnh trước đó.

Các đại biểu tham gia hưởng ứng chương trình tại đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, xuống đường tham gia chương trình cùng đại biểu và nhân dân.

Sắc áo màu cờ đỏ tạo không khí sôi động, rực rỡ cho chương trình.

Các LLVT cùng rảo bước tham gia chinh phục “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Cán bộ, công nhân ngành Than hào hứng tham gia chương trình.

Hào hứng tạo dáng chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình còn thu hút đông đảo nhân dân, người cao tuổi tích cực hưởng ứng.

Người dân tham gia quét mã, góp phần vào chinh phục “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Niềm vui của cán bộ, nhân dân tham gia chương trình.

*/ Phường Việt Hưng

Sáng 30/8, hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân phường Việt Hưng hưởng ứng tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Các đại biểu, lãnh đạo phường cùng nhân dân tham gia chương trình đi bộ.

Từ sáng sớm, các lực lượng đã tập trung đông đủ, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết. Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng, nghi thức chào cờ và phát động chương trình, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đồng loạt tham gia đi bộ, hòa chung không khí của hoạt động được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh và trên cả nước.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân phường Việt Hưng hưởng ứng tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Hoạt động được tổ chức trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9; đồng thời hòa chung các hoạt động chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026.

Sự tham gia của nhân dân phường Việt Hưng đã góp thêm những bước chân vào hành trình chung, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức rèn luyện sức khỏe, trách nhiệm với cộng đồng và thông điệp về một Việt Nam khỏe mạnh, xanh, phát triển bền vững.