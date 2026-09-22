FIFA có thể tiến hành đánh giá độc lập về hệ thống quản trị

Trong bối cảnh chịu sự giám sát chặt chẽ và chỉ trích gay gắt sau sự đổ vỡ của dự án “FIFA Forward Enterprise” (FFE), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông sẵn sàng xem xét một cuộc đánh giá độc lập về hệ thống quản trị của FIFA, đồng thời cho biết khả năng tiến hành các cải cách.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AP.

Ông Infantino ngày 21/9 đã gửi thư tới toàn bộ thành viên Hội đồng FIFA và 211 liên đoàn thành viên, trước thềm cuộc họp Hội đồng FIFA dự kiến diễn ra ngày 15/10. Trong thư, ông Infantino cho biết sẽ đề nghị Hội đồng xem xét việc tiến hành một cuộc đánh giá bên ngoài, độc lập về khuôn khổ quản trị hiện tại của FIFA đối với các sáng kiến chiến lược lớn, đồng thời đưa ra các đề xuất cải thiện. Ông cũng đề xuất Hội đồng thiết lập một cơ chế tham vấn trực tiếp, có cấu trúc và thời hạn cụ thể với các liên đoàn châu lục và liên đoàn thành viên về cách tiếp tục củng cố quy trình ra quyết định của FIFA.

Phản ứng dữ dội về kế hoạch huy động vốn tư nhân

Theo ý tưởng FIFA Forward Enterprise, các nhà đầu tư tư nhân sẽ mua cổ phần trong World Cup và các giải đấu khác. Tuy nhiên, thông tin về dự án bị rò rỉ ra công chúng sớm hơn dự kiến của ông Infantino, gây ra những chỉ trích gay gắt và tạo rạn nứt giữa các liên đoàn thành viên. Một số liên đoàn có tiếng nói nhất, trong đó có nhiều liên đoàn thành viên của UEFA, đã rút lại sự ủng hộ đối với ông Infantino.

Trong thư, ông Infantino thừa nhận đề xuất đã được công khai trước khi quy trình phê duyệt nội bộ của FIFA hoàn tất và trước khi có thể trình bày đầy đủ với Hội đồng FIFA cùng các liên đoàn thành viên. Theo ông, điều này đã gây lo ngại và tạo ấn tượng rằng các quyết định đã được đưa ra, trong khi thực tế chưa phải như vậy.

Sức ép pháp lý và tham vọng chiến lược

Những tranh cãi sau đó đã vượt ra ngoài bất đồng nội bộ. Tháng trước, UEFA bắt đầu soạn thảo các cáo buộc hình sự nhằm vào ông Infantino tại Mỹ liên quan đến kế hoạch FFE, đồng thời yêu cầu công bố toàn bộ tài liệu liên quan.

Bất chấp tranh cãi, ông Infantino vẫn thúc đẩy mục tiêu tăng nguồn thu cho tổ chức quản lý bóng đá thế giới. Ông cho biết việc rút đề xuất không làm giảm tham vọng hay trách nhiệm của FIFA trong việc tái đầu tư phần lớn hơn nguồn lợi từ thành công của tổ chức vào bóng đá. FIFA sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương thức bền vững để tăng nguồn lực. Theo ông, điều thay đổi không phải là tham vọng mà là mức độ chặt chẽ trong quy trình.

Cuộc khủng hoảng quản trị này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với ban lãnh đạo FIFA. Tháng 3/2027, Chủ tịch FIFA, 56 tuổi, sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ tư, trong khi các ứng viên tiềm năng muốn thách thức ông phải nộp hồ sơ ứng cử trước ngày 18/11.