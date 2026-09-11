5.000 BIB miễn phí tại Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026

Ngày 11/10/2026, Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh, với 3 cự ly 21km, 10km và 3km. Đáng chú ý, Ban Tổ chức dành tặng hơn 5.000 BIB miễn phí cho người dân Quảng Ninh tham gia giải.

Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 do Công ty Đức Hương Anh phối hợp với Ban Quản lý Dự án Hạ Long Xanh tổ chức, chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố; tạo sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, môi trường.

Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 gồm 3 cự ly: 21km, 10km và 3km. Các cung đường được thiết kế trong không gian Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, kết hợp hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại với cảnh quan ven vịnh, tạo điều kiện để vận động viên vừa thi đấu, vừa trải nghiệm không gian mới của Hạ Long.

Giải Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 gồm 3 cự ly: 21km, 10km và 3km. Các cung đường được thiết kế trong không gian Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long giúp vận động viên vừa thi đấu, vừa trải nghiệm không gian mới của Hạ Long.

Theo Ban Tổ chức, cung đường chạy được thiết kế trên hệ thống hạ tầng hiện đại của khu đô thị, kết hợp không gian đô thị, cảnh quan ven vịnh và các tuyến đường rộng, thông thoáng. Cung đường được nghiên cứu theo hướng hạn chế độ dốc và các khúc cua gắt, tạo điều kiện để vận động viên duy trì tốc độ, kiểm soát thể lực và hướng tới cải thiện thành tích cá nhân.

Trong thời gian diễn ra giải, các tuyến đường thi đấu sẽ được kiểm soát phương tiện giao thông, bố trí rào chắn và lực lượng bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên thi đấu.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức dành tặng hơn 5.000 BIB hoàn toàn miễn phí cho người dân Quảng Ninh tham gia giải. Đây là hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm khuyến khích người dân tích cực rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống năng động và gắn kết cộng đồng. Người dân đăng ký tham gia được hưởng đầy đủ quyền lợi như vận động viên đăng ký BIB, gồm áo thi đấu, túi Race Kit, huy chương hoàn thành, sữa, nước uống và các vật phẩm từ nhà tài trợ.

Ban Tổ chức dành tặng hơn 5.000 BIB hoàn toàn miễn phí cho người dân Quảng Ninh tham gia giải.

Không chỉ hướng tới một sự kiện thể thao quy mô lớn, Global Gate Halong ESG++ Marathon 2026 còn truyền tải thông điệp “Run for Net Zero”, gắn hoạt động chạy bộ với nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.



Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, tạo thêm sản phẩm du lịch thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh Hạ Long, Quảng Ninh với cảnh quan thiên nhiên, không gian đô thị hiện đại và định hướng phát triển xanh, bền vững.