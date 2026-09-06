Đẩy nhanh dự án 129 tỷ đồng khôi phục Nhà thi đấu thể thao dưới nước

Nhằm sớm khôi phục cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, thi đấu thể thao, Dự án sửa chữa, khắc phục Nhà thi đấu thể thao dưới nước (Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh) đang được tập trung triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng, hiện đã đạt khoảng 65% khối lượng.

Nhà thi đấu thể thao dưới nước phục vụ tập luyện, thi đấu các môn thể thao dưới nước. Sau bão số 3 năm 2024, nhiều hạng mục, hệ thống kỹ thuật và thiết bị bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động tập luyện, thi đấu; việc sửa chữa, khắc phục vì vậy là cấp thiết.

Diện mạo Nhà thi đấu thể thao dưới nước đang dần rõ nét khi hệ khung kèo, lợp mái... được đẩy nhanh.

Theo Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 10/9/2025, dự án sửa chữa các hạng mục hư hại, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu và tổ chức các giải trong nước, quốc tế; thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.

Hiện công trình đã lắp dựng toàn bộ hạng mục khung kèo và đang thi công phần lợp mái, sơn chống cháy, khung vách kính... Được thi công từ tháng 12/2025, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, đạt khoảng 65% khối lượng. Việc tiếp tục bám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng và bảo đảm sự đồng bộ giữa phần xây dựng, hệ thống kỹ thuật và thiết bị chuyên môn đang được đặc biệt quan tâm.

Theo quyết định, dự án sửa chữa đồng bộ kết cấu, kiến trúc và hệ thống kỹ thuật tại các khu vực hư hỏng như sảnh, bể bơi, hành lang, trần, nền, cửa, vách kính, hệ thống điện và thông gió. Dự án cũng đầu tư mới hệ thống chấm điểm từ xa, máy gia nhiệt bể bơi; sửa chữa hệ thống điện, chiếu sáng, chống sét, thoát nước và hạ tầng liên quan.

Đơn vị thi công đang tập trung thi công hoàn thiện khung vách, kính...

Cùng với yêu cầu về tiến độ, chất lượng, dự án cũng được chú trọng tới yếu tố sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản hiện có. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12/2026. Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, khắc phục hư hại sau bão số 3, góp phần củng cố cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao; đồng thời tạo điều kiện tổ chức các giải thể thao trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế thể thao của Quảng Ninh.