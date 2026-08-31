Quảng Ninh giành giải Ba toàn đoàn các đội mạnh bắn cung quốc gia 2026

Khép lại Giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2026 diễn ra tại TP Huế từ 24 đến 30/8 vừa qua, đoàn vận động viên Quảng Ninh đã thi đấu xuất sắc khi giành được 8 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc (HCB), 5 Huy chương Đồng (HCĐ) và thiết lập 2 kỷ lục quốc gia mới, xuất sắc xếp thứ ba toàn đoàn.

Tham dự giải đấu với lực lượng tinh nhuệ, đội tuyển bắn cung Quảng Ninh đã thể hiện phong độ ấn tượng và bản lĩnh thi đấu kiên cường trước các trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Các cung thủ Đất Mỏ liên tiếp mang về những thành tích vang dội, đặc biệt là ở nội dung thế mạnh cung 3 dây.

Trong tổng số 3 kỷ lục quốc gia được thiết lập tại giải đấu lần này, các cung thủ Quảng Ninh đã đóng góp tới 2 kỷ lục ở các nội dung: Cá nhân nam cung 3 dây cự ly 50m và cá nhân nam cung 3 dây cự ly 25m (kỷ lục còn lại thuộc về cặp VĐV của TP Hồ Chí Minh ở nội dung đôi nam - nữ cung 3 dây).

Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn đạt thành tích cao

Kỷ lục đầu tiên được thiết lập bởi cung thủ Đặng Công Đức ở nội dung 50m cung 3 dây nam (có 48 VĐV tranh tài). Trải qua 6 loạt bắn (36 mũi tên), Công Đức lần lượt đạt 60, 59, 59, 58, 60 và 60 điểm, giành tổng điểm 356/360 để đoạt HCV. Đáng chú ý, Công Đức có tới 32 mũi bắn trúng điểm 10 (4 mũi còn lại đạt điểm 9) và đạt điểm tuyệt đối 60/60 ở 3/6 loạt bắn. Thành tích 356 điểm này đã chính thức xô đổ kỷ lục quốc gia cũ (355 điểm) do VĐV Trần Nhật Hoàng thiết lập năm 2025.

Trong khi đó, cung thủ Phạm Ngọc Tú cũng thi đấu xuất sắc ở nội dung 25m cung 3 dây nam khi thiết lập kỷ lục quốc gia thứ hai cho bắn cung Quảng Ninh. Thi đấu ở bia số 8A, Phạm Ngọc Tú thi đấu ấn tượng khi cả 5 loạt bắn, tương đương 30 mũi tên, đều đạt 60 điểm, tổng cộng 300/300 điểm. Trong đó, Ngọc Tú xuất sắc có 24 mũi đạt điểm X (hồng tâm) và 6 mũi đạt điểm 10, riêng loạt bắn thứ 5 đạt tuyệt đối 6 điểm X liên tiếp. Thành tích này giúp anh vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh của Hà Nội, Đồng Tháp và Vĩnh Long để giành tấm HCV đầy thuyết phục.

Cung thủ Đặng Công Đức của Quảng Ninh (bục số 1) phá kỷ lục Quốc gia nội dung cung 3 dây nam.

Chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương: Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ nhất toàn đoàn với 11 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ (phá 1 kỷ lục). Đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 8 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ. Đoàn Quảng Ninh vững vàng ở vị trí thứ 3 với 8 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ (phá 2 kỷ lục).

Thành tích 8 HCV cùng 2 kỷ lục quốc gia là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực rèn luyện của thầy trò đội tuyển bắn cung tỉnh nhà, đồng thời phản ánh hiệu quả từ chiến lược đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao của Quảng Ninh. Kết quả này tạo thêm động lực để các cung thủ Vùng mỏ hướng tới những mục tiêu cao hơn tại Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải đấu quốc tế thời gian tới.