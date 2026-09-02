Ngày hội thể thao dân tộc xã Hoành Mô

Sáng 2/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoành Mô tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao dân tộc chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tham gia các hoạt động có trên 100 vận động viên đến từ 6 thôn, bản trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và đánh quay, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi trong ngày Tết Độc lập.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa như tung còn, nhảy sạp dành cho nhân dân và du khách.

Các hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, thể chất cho nhân dân; đồng thời thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã.

Thông qua các hoạt động thể thao và giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thôn, bản; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh của ngày hội:

6 đội thi đến từ 6 thôn bản cùng nhau thi đấu môn kéo co.

Các vận động viên thi đấu nội dung toàn năng của môn bắn nỏ.

Môn đẩy gậy thu hút đông đảo phụ nữ người dân tộc thiểu số, đòi hỏi có sức khoẻ và sức bền tại môn thi đấu này.

Người dân và du khách hào hứng đối với bộ môn bắn nỏ.

Các đoàn nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức tại ngày hội.