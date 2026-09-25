Kình ngư Zhang Zhanshuo hoàn tất 7 HCV tại Đại hội Thể thao châu Á

Kình ngư Trung Quốc Zhang Zhanshuo ngày 25/9 giành HCV nội dung 400m tự do nam với thành tích 3 phút 41 giây 28, qua đó hoàn tất bộ sưu tập 7 HCV tại Đại hội Thể thao châu Á Asian Games. Thành tích của anh chỉ chậm 1,30 giây so với kỷ lục thế giới 3 phút 39 giây 98 của VĐV Đức Lukas Martens.

Vận động viên Zhang Zhanshuo của Trung Quốc ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung 400 m tự do nam môn bơi tại Đại hội Thể thao châu Á ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/9/2026. Ảnh: AP.

Trước đó, Zhang Zhanshuo đã giành HCV ở các nội dung 1.500m, 800m và 200m tự do, đồng thời bỏ túi thêm HCV ở ba nội dung tiếp sức. Trong sáu ngày thi đấu môn bơi tại Asian Games, Trung Quốc giành tổng cộng 30 HCV và 54 huy chương, vượt thành tích 28 HCV tại kỳ Đại hội ở Hàng Châu ba năm trước.

Nhật Bản xếp sau với 7 HCV và 37 huy chương, cũng cải thiện thành tích so với kỳ trước. Điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển Nhật Bản là kỷ lục thế giới duy nhất của môn bơi tại đại hội, do VĐV 17 tuổi Shin Ohashi thiết lập ở nội dung 200m ếch nam với thành tích 2 phút 04 giây 83. Thành tích này phá sâu kỷ lục cũ 2 phút 05 giây 48 của Qin Haiyang lập tại Giải vô địch thế giới năm 2023 ở Fukuoka, Nhật Bản.

Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi của Trung Quốc cũng tiếp tục gây chú ý khi giành HCV ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân. Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, cô đạt 2 phút 06 giây 10, chỉ chậm 0,40 giây so với kỷ lục thế giới của Summer McIntosh.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Trung Quốc giành HCV ở 5 trong 7 nội dung. Zhang Yufei thắng 50m bướm nữ với thành tích 25 giây 41, Qin Haiyang vô địch 50m ếch nam với 26 giây 68, Li Bingjie về nhất 800m tự do nữ với 8 phút 24 giây 02, còn đội tiếp sức hỗn hợp 4x100m nữ giành HCV với thành tích 3 phút 54 giây 55.

Nhật Bản có HCV ở nội dung 200m ngửa nam nhờ Kodai Nishiono.