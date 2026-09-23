Kình ngư 13 tuổi Yu Zidi giành HCV thứ ba tại Asian Games

Ngày 23/9, kình ngư 13 tuổi người Trung Quốc Yu Zidi giành huy chương vàng (HCV) thứ ba tại Đại hội Thể thao châu Á Asian Games sau khi về nhất nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 28,56 giây. Thành tích này chỉ kém chưa đầy 5 giây so với kỷ lục thế giới của VĐV Canada Summer McIntosh.

Vận động viên Yu Zidi của Trung Quốc thi đấu vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ môn bơi tại Đại hội Thể thao châu Á ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/9/2026. Ảnh: AP.

Yu Zidi hoàn thành nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 4 phút 28,56 giây, trong khi kỷ lục thế giới hiện thuộc về Summer McIntosh với 4 phút 23,65 giây.

Trước đó tại Asian Games, Yu Zidi đã giành HCV ở các nội dung 200m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân, với những thành tích cho thấy cô đang tiến gần tới trình độ của McIntosh. Tại Olympic Paris hai năm trước, McIntosh giành chiến thắng ở cả ba nội dung nói trên và hiện nắm giữ kỷ lục thế giới ở từng nội dung.

Yu Zidi nhiều khả năng sẽ có cơ hội đối đầu với McIntosh tại Giải vô địch bơi thế giới năm tới ở Budapest, Hungary, trước khi hai VĐV có thể tiếp tục cạnh tranh tại Olympic Los Angeles 2028.

Trong ngày thi đấu thứ tư của môn bơi, Trung Quốc giành HCV ở 6 trong tổng số 7 nội dung, nâng thành tích tại Asian Games năm nay lên 21 HCV sau 27 nội dung.

Tại Asian Games 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc từng giành 28 HCV môn bơi. Với hai ngày thi đấu còn lại, đội tuyển nước này gần như chắc chắn sẽ vượt thành tích đó. Yu Zidi cũng vẫn có khả năng tham dự thêm một nội dung tiếp sức.

Cũng trong ngày 23/9, ngoài Yu Zidi, Trung Quốc còn giành HCV nhờ Yu Yiting ở nội dung 100m bướm nữ với thành tích 56,41 giây và Peng Xuwei ở nội dung 100m ngửa nữ với 59,30 giây. Zhang Zhanshou về nhất nội dung 200m tự do nam với 1 phút 43,49 giây, trong khi Tang Qianting giành HCV 100m ếch nữ với thành tích 1 phút 04,98 giây. Trung Quốc cũng chiến thắng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ.

VĐV duy nhất ngoài Trung Quốc giành HCV trong ngày là Shoon Mitsunaga của Nhật Bản, người thắng nội dung 100m bướm nam với thành tích 50,56 giây.