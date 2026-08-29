Hơn 200 VĐV tranh tài Giải Vô địch Vovinam miền Bắc lần thứ III-2026

Chiều 29/8, tại Nhà Tập luyện và Thi đấu TDTT (phường Hạ Long) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch Vovinam miền Bắc lần thứ III năm 2026. Tham gia giải đấu có hơn 200 VĐV đến từ 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

BTC tặng cờ chào mừng các đoàn về dự giải đấu.

Giải diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), các ngày lễ lớn của đất nước và dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Các VĐV tranh tài ở 3 nhóm tuổi: 12-15 tuổi, 16-18 tuổi và 19-35 tuổi, với các nội dung thi quyền, đối kháng và Võ nhạc Vovinam. Theo Điều lệ, giải có tổng cộng 76 bộ huy chương, ở các nội dung thi quyền, chương đối kháng và Võ nhạc Vovinam.

Các VĐV thể hiện tài năng ở nội dung đa luyện nữ trong ngày khai mạc.

Ở nội dung thi quyền, các VĐV tranh tài đơn luyện, song luyện, đa luyện, quyền đồng đội, đòn chân tấn công, tự vệ nữ...; nội dung đối kháng gồm nhiều hạng cân nam, nữ theo từng nhóm tuổi. Võ nhạc Vovinam có 3 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ và hỗn hợp nam nữ.

Giải năm nay được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Vovinam tổ chức, nhằm tạo sân chơi để các VĐV giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời góp phần đánh giá phong trào, công tác giảng dạy, huấn luyện Vovinam tại các địa phương, thúc đẩy môn võ dân tộc ngày càng phát triển.

BTC tiến hành trao giải cho các VĐV đoạt giải ở nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

BTC trao giải cho các VĐV đoạt giải ở nội dung Quyền nam.

Giải cũng hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng tới kỷ niệm 114 năm ngày sinh Sáng tổ Nguyễn Lộc (1912-2026), 88 năm thành lập môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938-2026).

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, phát hiện và bồi dưỡng những VĐV triển vọng; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, văn minh, giàu bản sắc trong chặng đường phát triển mới.