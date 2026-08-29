Phường Móng Cái 2: Giải bóng đá hữu nghị Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2026

Ngày 29/8, phường Móng Cái 2 tổ chức Giải bóng đá hữu nghị Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố. Đoàn đại biểu các xã, phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Hải Sơn (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tới dự.

Hình ảnh tại trận giao hữu bóng đá giữa đội bóng Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), năm 2026



Ban Tổ chức trao thưởng đội bóng đạt giải nhất

Được biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thành phố Móng Cái cũ - nay là các xã, phường khu vực Móng Cái và thành phố Đông Hưng trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung có ý nghĩa chiến lược.

Giải bóng đá hữu nghị cũng là hoạt động có ý nghĩa chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu và kỳ vọng mới. Đây là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh nói chung, đồng thời mở ra những cơ hội mới để các địa phương khu vực biên giới tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác và phát triển.

2 đội bóng chụp ảnh lưu niệm

Với tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, các vận động viên đã thi đấu hết mình, giao lưu chân thành, thể hiện tinh thần thể thao đẹp và cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, bàn thắng đẹp, trận thi đấu hấp dẫn. Kết thúc trận đấu giao hữu, đội bóng Móng Cái giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Thông qua giải bóng đá nhằm tạo điều kiện để hai địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao về văn hóa, thể thao. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng, thể thao đối ngoại trên địa bàn.