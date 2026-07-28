Công đoàn phường Hồng Gai, phường Hạ Long ra mắt các công đoàn cơ sở

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2026), chiều 28/7, Công đoàn phường Hồng Gai và phường Hạ Long tổ chức các hội nghị công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể lần đầu và trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

*/ Phường Hồng Gai:

Công đoàn phường Hồng Gai công bố quyết định thành lập mới 7 công đoàn cơ sở mới.

Tại hội nghị, Công đoàn phường Hồng Gai công bố quyết định thành lập và ra mắt 7 công đoàn cơ sở mới với 160 đoàn viên gồm: Công ty TNHH Thương mại sản xuất dăm gỗ Hoàng Long Quảng Ninh; Nha khoa Tiến Đức; Công ty Cổ phần Du thuyền AIMEE; Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Đăng; Công ty Cổ phần Phát triển SunTech; Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phúc Minh Phát; Công ty TNHH Lâm sản Hoàng Phương.

Các đơn vị mới thành lập công đoàn cơ sở cũng thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể lần đầu với người sử dụng lao động; tạo nền tảng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các đơn vị ký kết thoả ước lao động tập thể.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường đã vận động thành lập 13 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 239 đoàn viên, vượt 30% chỉ tiêu được giao. Cùng với phát triển tổ chức công đoàn, đơn vị đẩy mạnh vận động doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng đối thoại, chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đề nghị các công đoàn cơ sở mới nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; phối hợp thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, phát động các phong trào thi đua. Đồng thời, Công đoàn phường Hồng Gai tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cơ sở, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; các doanh nghiệp tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả.

Công đoàn phường Hồng Gai tặng quà lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Công đoàn phường Hồng Gai phối hợp trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng, cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

*/ Phường Hạ Long:

Hội nghị tại phường Hạ Long đã tiến hành công bố quyết định, ra mắt 15 CĐCS với tổng số 351 đoàn viên công đoàn mới, thuộc 15 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn phường Hạ Long. Cụ thể gồm các đơn vị: Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe MSC Quảng Ninh; Công ty CP vật tư thương mại Ngọc Anh; Công ty CP Công nghiệp Hạ Long; Công ty CP Giáo dục SCOTS Quảng Ninh; Công ty CP Đầu tư Four Home; Công ty CP Giáo dục CATA Education; Công ty CP Khoáng sản và thương mại ITASCO; Công ty CP Công nghiệp thương mại Mạnh Cường; Công ty TNHH Phát triển giáo dục và đào tạo TDT; Công ty CP Môi trường biển Phương Nam; Trung tâm Công tác xã hội Thành An; Công ty CP Đầu tư và phát triển Monbay TV; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TECHPHARMA; Công ty CP Giáo dục The IELTS MASTERY; Công ty CP Xây lắp tổng hợp.

Phường Hạ Long ra mắt 15 công đoàn cơ sở mới.

Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt, đại diện các ban chấp hành công đoàn cơ sở mới và lãnh đạo các doanh nghiệp đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các đơn vị mới thành lập CĐCS ký kết thoả ước lao động tập thể.

Như vậy đến thời điểm này, Công đoàn phường Hạ Long đang quản lý tổng số 121 công đoàn cơ sở, với gần 4.500 đoàn viên. Các đồng chí chủ tịch các đơn vị công đoàn cơ sở mới thành lập đều đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nội quy, thỏa ước lao động, các quy định về vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp... Công đoàn phường Hạ Long quyết tâm đưa các đơn vị mới thành lập nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, chăm lo tốt hơn đời sống và quyền lợi của đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động thực chất từ cơ sở.