Công ty Điện lực Quảng Ninh diễn tập ứng phó thiên tai, bảo đảm điện cho đặc khu Cô Tô

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ và bảo đảm an toàn cung ứng điện liên tục, ổn định cho khu vực biển đảo, ngày 13/8/2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh (CTĐL Quảng Ninh) đã tổ chức buổi diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm cung ứng điện khu vực đặc khu Cô Tô khi sự cố lưới điện năm 2026.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Chương trình diễn tập được triển khai theo Phương án số 5155/PA-PCQN ngày 07/8/2026 của Công ty, với mục tiêu nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp thực hiện công việc giữa các đơn vị trước các tình huống sự cố lưới điện giả định trong điều kiện thời tiết cực đoan. Tham gia và chỉ đạo cuộc diễn tập có ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cùng sự phối hợp của Ban Kỹ thuật, Ban An toàn, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, cùng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị cơ sở liên quan.

Ban Chỉ huy diễn tập xử lý các tình huống giả định.

Cuộc diễn tập được xây dựng trên cơ sở 4 tình huống giả định sát với thực tế, trong đó tập trung triển khai diễn tập thực tế chi tiết với các mốc thời gian cụ thể tại hiện trường. Hai tình huống được lựa chọn để xử lý theo kịch bản giả định. Cụ thể, tình huống 2 tập trung xử lý sự cố cáp ngầm vượt biển từ sau DCL 475-7/Cô Tô 5/CD2/E5.38 đến DCL 475-7/Cô Tô 6/E5.38. Đây là tình huống đòi hỏi tính chuyên môn cao, yêu cầu lực lượng kỹ thuật phải nhanh chóng phối hợp với các đơn vị vận hành chuyên biệt để xác định vị trí sự cố dưới đáy biển và đưa ra giải pháp cô lập đoạn cáp hư hỏng, bảo đảm duy trì nguồn điện ổn định cho khu vực đảo.

Tình huống 3 được xây dựng dựa trên sự cố đứt dây dẫn pha A tại khoảng cột 61-62 của đường dây 475 E5.38. Tình huống này kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của các tổ quản lý vận hành trong việc tiếp cận các vị trí địa hình hiểm trở, thực hiện các biện pháp an toàn để xử lý đứt dây, đồng thời phối hợp nhịp nhàng với bộ phận điều độ để thực hiện các thao tác chuyển đổi phương thức cung cấp điện, bảo đảm giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng trong khu vực.

Lực lượng xung kích CTĐL Điện lực Quảng Ninh xuất phát ngay trong đêm và tập hợp tại cảng Cái Rồng di chuyển đi đảo Quan Lạn khắc phục sự cố.

Bên cạnh hai tình huống diễn tập giả định, kịch bản diễn tập năm 2026 tập trung vào 2 tình huống diễn tập thực địa tại hiện trường. Đối với tình huống 1 giả định bão đổ bộ vào khu vực Vân Đồn lúc 00h00 ngày 13/8/2026 và tan trên đất liền khu vực Lạng Sơn lúc 04h30 cùng ngày: Vào lúc 04h30, Điều độ viên B5 ghi nhận sự cố nhảy máy cắt 475/02/QL và LBS 475/136/QL cắt. Đến 04h50, Tổ quản lý tổng hợp số 1 thuộc Điện lực Vân Đồn kiểm tra hiện trường và xác định tình huống sự cố gãy cột 144, nghiêng cột 143, đứt dây dẫn 3 pha khoảng cột 143-144 nhánh 475 Quan Lạn.

Nhân viên CTĐL Quảng Ninh xử lý tình huống giả định sự cố gãy cột 144, nghiêng cột 143, đứt dây dẫn 3 pha khoảng cột 143-144 nhánh 475 Quan Lạn.

Sau khi phát lệnh diễn tập, lực lượng xung kích gồm 28 nhân viên từ các Điện lực Hoành Bồ, Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Quảng Ninh đã xuất phát ngay trong đêm và tập trung tại cảng Cái Rồng lúc 06h30 để kiểm tra công cụ, dụng cụ. Đến 07h00, tàu chở lực lượng và vật tư xuất phát từ cảng Cái Rồng, cập cảng Quan Lạn lúc 08h30 di chuyển đến hiện trường. Từ 08h50 đến 09h10, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Lê Bá Quyến đã phát biểu quán triệt nhiệm vụ. Từ 09h10 đến 11h00, các nhóm công tác triển khai thi công san gạt, dựng cột sắt tạm, xử lý đoạn dây dẫn bị hư hỏng và kéo lại cột nghiêng, nối dây dẫn giữa khoảng cột 143-144. Đến 11h10, Điện lực Vân Đồn khóa phiếu công tác, Điều độ B5 cho phép đóng điện khôi phục phụ tải và kết thúc buổi diễn tập lúc 11h20 sau khi thu dọn hiện trường.

Tình huống 4 diễn tập xử lý sự cố nổ máy cắt 475 E5.38 tại trạm biến áp 110 kV Vân Đồn 2 do sét đánh: Vào lúc 06h00, hệ thống ghi nhận sự cố nhảy bảo vệ, Tổ thao tác lưu động số 7 trực tiếp kiểm tra hiện trường phát hiện máy cắt vỡ buồng chân không pha A, B và báo cáo về Ban Chỉ huy. Từ 06h45 đến 08h00, các lực lượng chuyên môn gồm Điện lực Vân Đồn, Xí nghiệp Lưới điện cao thế và Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Ninh đã di chuyển và có mặt tập kết đầy đủ tại trạm 110 kV Vân Đồn 2. Sau khi hoàn thiện phương án nhanh vệ sinh thanh cái, tháo đầu cáp xuất tuyến chuyển sang ngăn lộ dự phòng 477 E5.38 và hiệu chỉnh rơ le, đến 10h05 Điều độ B5 đã khôi phục vận hành thanh cái C41, tiếp đến 11h00 chính thức khôi phục thành công vận hành máy cắt 477 E5.38 để cấp điện trở lại cho phụ tải.

Tình huống diễn tập xử lý sự cố nổ máy cắt 475 E5.38 tại trạm biến áp 110 kV Vân Đồn 2 do sét đánh.

Buổi diễn tập kết thúc thành công với việc huy động lực lượng xung kích từ các đơn vị đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực của CTĐL Quảng Ninh. Sự phối hợp giữa các phòng chức năng như An toàn, Kỹ thuật, Điều độ, Kinh doanh, Kế hoạch & Vật tư và Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số trong việc cập nhật thông tin, thông báo kịp thời đến khách hàng và chính quyền địa phương đã giúp công tác điều hành trở nên hiệu quả, đồng bộ.

Tại cuộc họp tổng kết, ông Nguyễn Danh Đức, Trưởng ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đưa ra những nhận xét trọng tâm về mặt chuyên môn. Ông đánh giá cao việc CTĐL Quảng Ninh đã bám sát kịch bản, các bước thao tác kỹ thuật xử lý sự cố lưới điện được thực hiện đúng trình tự, bảo đảm tính khoa học và an toàn tuyệt đối. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng "phương án nhanh" đối với các trạm biến áp 110kV và các đường dây cấp điện cho đảo, đây là yếu tố quan trọng để rút ngắn thời gian mất điện cho khách hàng. Đồng thời, ông cũng lưu ý các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tối ưu hóa các giải pháp thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, cũng như tăng cường diễn tập xử lý các tình huống phối hợp liên đơn vị để khi có sự cố thực tế xảy ra, lực lượng phản ứng nhanh có thể vào cuộc ngay mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ông Nguyễn Danh Đức, Trưởng ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhận xét về buổi diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của CTĐL Quảng Ninh.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị tham gia, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương nhấn mạnh rằng, thông qua diễn tập, các đơn vị đã thể hiện được sự trưởng thành về chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong điều kiện địa hình biển đảo đầy khó khăn. Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc cũng thẳng thắn chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình phối hợp, đặc biệt là công tác thông tin liên lạc và huy động hậu cần trong điều kiện chia cắt do thiên tai. Ông yêu cầu các đơn vị trực thuộc không được chủ quan, luôn duy trì tâm thế chủ động, coi công tác PCTT&TKCN là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để bảo đảm an toàn lưới điện. Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị các phòng chức năng tổng hợp toàn bộ các ý kiến đóng góp, các vướng mắc phát sinh trong quá trình diễn tập để bổ sung, điều chỉnh phương án sát với thực tiễn hơn nữa trong những năm tới.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Kết thúc buổi diễn tập, ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Chỉ huy diễn tập đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty. Về phía Công ty, ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật tư, phương tiện của các đơn vị. Cuộc diễn tập không chỉ là hoạt động kiểm tra năng lực ứng phó mà còn là dịp để đơn vị "tổng duyệt" các kịch bản thực tế khắc nghiệt nhất. Mục tiêu quan trọng là giảm thiểu tối đa thời gian mất điện cho khách hàng thông qua sự phối hợp đồng bộ, chính xác giữa các khâu từ chỉ đạo, thông tin điều độ đến thi công hiện trường. Cuộc diễn tập đã hoàn thành đúng yêu cầu đề ra, giúp Công ty và các đơn vị có địa hình biển đảo rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, phối hợp xử lý sự cố thực tế tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Chỉ huy diễn tập phát biểu bế mạc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao năng lực chỉ huy, kiểm tra tính hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ”, rèn luyện kỹ năng ứng phó cho cán bộ, nhân viên, đội xung kích, từ đó chủ động phòng ngừa và giảm thiểu sự cố xảy ra khi gặp các tình huống thời tiết bất lợi. Đồng thời, góp phần khẳng định quyết tâm của Công ty Điện lực Quảng Ninh trong việc bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là tại các khu vực đặc khu kinh tế trọng điểm như đặc khu Vân Đồn và đặc khu Cô Tô, sẵn sàng cho mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2026.