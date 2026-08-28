Cung thủ Đặng Công Đức của Quảng Ninh lập kỷ lục Quốc gia mới

Tại Giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2026, cung thủ Quảng Ninh Đặng Công Đức đã thể hiện phong độ xuất sắc ở cự ly 50m cung 3 dây nam, xô đổ kỷ lục cũ ở Giải vô địch Quốc gia 2025, xác lập kỷ lục mới, trong đó có tới 32 trong tổng số 36 mũi tên đạt điểm 10.

Theo thông tin từ Đội tuyển Bắn cung Quảng Ninh, tại giải đấu đang diễn ra ở Sân vận động Tự do, thành phố Huế, Đặng Công Đức thi đấu cự ly 50m cung 3 dây (compound) và đạt 356/360 điểm.

Đặng Công Đức (bục số 1) nhận HCV cự ly 50m ở nội dung cung 3 dây (compound) với 356/360 điểm.

Ở bài thi có 48 VĐV tranh tài, mỗi cung thủ thực hiện 6 loạt, mỗi loạt 6 mũi tên, tổng cộng 36 mũi tên. Đặng Công Đức lần lượt đạt 60, 59, 59, 58, 60 và 60 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn VĐV đứng thứ hai của đội mạnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Đầy 2 điểm.

Đáng chú ý, trong 36 mũi tên, Công Đức có 32 mũi đạt 10 điểm; 4 mũi còn lại đều đạt 9 điểm. Cung thủ Quảng Ninh cũng giành điểm tuyệt đối 60 ở 3 trong tổng số 6 loạt bắn.

Thành tích 356 điểm của Đặng Công Đức vượt kỷ lục cũ 355 điểm do VĐV Trần Nhật Hoàng thiết lập tại Giải vô địch bắn cung quốc gia năm 2025. Khoảng cách chỉ một điểm, nhưng kết quả cho thấy độ chính xác cao, kỹ thuật ổn định và tâm lý thi đấu vững vàng của cung thủ Quảng Ninh.

VĐV Đặng Công Đức là cung thủ giàu thành tích của Bắn cung Quảng Ninh.

Kỷ lục mới là thành quả xứng đáng cho quá trình tập luyện bền bỉ của Đặng Công Đức cùng sự dìu dắt của ban huấn luyện Đội tuyển bắn cung Quảng Ninh; đồng thời tiếp tục khẳng định thế mạnh môn bắn cung của Quảng Ninh.