Quảng Ninh đẩy mạnh tập huấn nước ngoài cho thể thao thành tích cao

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường thi đấu cọ xát và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu lớn, Quảng Ninh tiếp tục tạo điều kiện để các đội tuyển thể thao thành tích cao tập huấn tại các quốc gia có thế mạnh về từng môn.

Theo các quyết định của UBND tỉnh trong tháng 8/2026, đội tuyển Wushu gồm HLV Vũ Xuân Quảng và 7 VĐV; đội tuyển Cờ tướng gồm HLV Nguyễn Hải Quân và 4 VĐV, được tập huấn tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Hiệu quả từ các chuyến tập huấn nước ngoài được thể hiện qua thành tích của thầy trò môn Boxing và một số môn thể thao khác tại Giải vô địch quốc gia.

Cùng thời gian đó, đội tuyển Pencak Silat với 13 thành viên, gồm HLV Nguyễn Thái Linh và 12 VĐV, tập huấn tại Thái Lan. Trước đó, đội tuyển Bắn súng gồm HLV Phạm Thanh Tùng và 4 VĐV tập huấn tại Hàn Quốc. Hầu hết các đội tuyển trên đều được tạo điều kiện tập huấn từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8/2026 tại các quốc gia có nền thể thao phát triển.

Việc đưa HLV, VĐV đi tập huấn nước ngoài được Quảng Ninh duy trì trong những năm gần đây và đưa lại kết quả tốt. Từ năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục tạo điều kiện để các đội tuyển wushu, nhảy cầu, bắn súng, boxing... tập huấn tại Trung Quốc và một số quốc gia có nền thể thao phát triển. Sau các đợt tập huấn, VĐV Quảng Ninh đã giành nhiều HCV, HCB tại các giải vô địch quốc gia ở các môn boxing, wushu, bắn súng...

Các đợt tập huấn là một trong những giải pháp trọng điểm trong đầu tư cho thể thao thành tích cao, giúp VĐV nâng cao chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, hướng tới các giải đấu trong nước, quốc tế và hoàn thành các nhiệm vụ thể thao quan trọng năm 2026.