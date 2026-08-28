Bế mạc môn bóng chuyền Đại hội TDTT TKV lần thứ III

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, môn bóng chuyền trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lần thứ III, năm 2026 đã bế mạc, trao giải cho các tập thể, vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Đội bóng chuyền Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin đoạt cúp vô địch nội dung Nam đội mạnh.

Giải bóng chuyền Đại hội TDTT TKV lần thứ III quy tụ trên 230 vận động viên đến từ 18 đơn vị trong Tập đoàn, tranh tài ở 3 nội dung: nam phong trào, nam đội mạnh và bóng chuyền nữ. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động.

Cúp vàng nội dung nam phong trào thuộc về Đội Bóng chuyền Công ty Than Núi béo - Vinacomin

Kết quả, ở nội dung nam phong trào, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin giành giải Nhất; nội dung nam đội mạnh, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin giành giải Nhất; nội dung nữ, Công ty Than Nam Mẫu - TKV giành giải Nhất.

Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ gồm: VĐV tấn công xuất sắc, Libero xuất sắc, Chuyền hai xuất sắc, VĐV cao tuổi có tinh thần thi đấu tốt, VĐV người dân tộc thi đấu xuất sắc ở các nội dung nam phong trào, nam đội mạnh và nữ. Riêng nội dung nữ có thêm giải VĐV nữ xinh đẹp thi đấu xuất sắc.

Các nữ cầu thủ đội Bóng chuyền Công ty than Nam Mẫu - TKV mang về cúp vàng.

Môn bóng chuyền là một trong các nội dung thi đấu của Đại hội TDTT TKV lần thứ III năm 2026, góp phần tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường đoàn kết trong cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị.

Giải đấu đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2026), chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.