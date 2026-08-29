Chương trình Đồng diễn Dân vũ – Võ thuật chào mừng thành phố Quảng Ninh

Sáng 29/8, tại sân vận động Hà Lầm, phường Hà Lầm tổ chức Chương trình đồng diễn dân vũ – võ thuật chào mừng thành phố Quảng Ninh và kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quang cảnh chương trình tại sân vận động Hà Lầm.

Tham gia chương trình có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, hội viên, giáo viên, học sinh, thành viên các câu lạc bộ và nhân dân đến từ 14 khu phố trên địa bàn phường.

Màn biểu diễn võ thuật của lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phường Hà Lầm.

Các khu phố mang đến những tiết mục nhảy dân vũ thể hiện được sự khoẻ khoắn, đoàn kết của người dân.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh, các lực lượng tham gia đã mang đến những màn đồng diễn dân vũ, võ thuật sôi nổi, đẹp mắt. Với sự chuẩn bị công phu, các tiết mục được trình diễn đồng đều, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự khỏe khoắn, năng động và niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Hà Lầm.

Các Câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn phường tham gia biểu diễn tại chương trình.

Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tạo điều kiện để giao lưu, chia sẻ, cùng lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm cộng đồng, nhằm xây dựng phường Hà Lầm ngày càng văn minh, giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung cùng thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.