Đặc khu Vân Đồn: Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt trượt taluy dương do mưa lớn

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, rạng sáng 23/8, trên tuyến đường tỉnh 334, đoạn dẫn cầu 2, tại Km2+200 thuộc đặc khu Vân Đồn xảy ra sạt trượt taluy dương, với khối lượng đất đá lớn tràn xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Mưa lớn gây sạt trượt taluy dương tại Km2+200, đường tỉnh 334, đặc khu Vân Đồn, sáng 23/8.

Ô tô bị trượt bánh đã được lực lượng chức năng cứu hộ.

Hàng nghìn m3 đất sạt xuống đường.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tổ chức dọn đất đá, khắc phục điểm sạt trượt. Khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, Công an, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng quản lý đường bộ cùng chính quyền địa phương được huy động; 3 máy xúc và 7 ô tô nhanh chóng giải phóng mặt đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung xử lý, vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Các phương tiện bốc xúc đất đá sạt xuống đường.

Chính quyền đặc khu Vân Đồn huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng dọn dẹp khu vực sạt trượt.

Máy móc, phương tiện được huy động tối đa khắc phục sự cố.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km2+100, đường tỉnh 334 cũng đã xảy ra sạt trượt taluy dương. Các đơn vị quản lý đường bộ đã kịp thời triển khai phương án khắc phục, cảnh báo, hướng dẫn người dân khi qua khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Các lực lượng khơi thông dòng chảy, dọn dẹp bùn đất.

Đặc khu Vân Đồn tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đường tỉnh 334 và chủ động phương án xử lý, không để tình trạng sạt trượt ảnh hưởng kéo dài đến giao thông, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Do sạt trượt khiến việc đi lại bị ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt phân luồng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đặc khu tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết, mưa lớn; chủ động các biện pháp ứng phó, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là những vị trí taluy dương, tuyến giao thông xung yếu. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh; tăng cường cảnh báo, hướng dẫn, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn khi cần thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.