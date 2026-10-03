Không chủ quan với hỏa hoạn tại chợ dân sinh

Thành phố Quảng Ninh đang tăng cường rà soát điều kiện an toàn PCCC tại các chợ dân sinh, tập trung xử lý những tồn tại về hạ tầng, quy hoạch và yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về PCCC.

Lực lượng Công an hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cho tiểu thương chợ Kim Sơn (phường Mạo Khê).

Chợ Kim Sơn (phường Mạo Khê) đưa vào hoạt động từ năm 2018 với 199 kiốt, đã được đầu tư các trang thiết bị PCCC theo quy định. Với vụ cháy xảy ra sáng 18/9, ngay khi phát hiện, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đồng thời báo tin để lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Theo ông Nguyễn Bá Thiện, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm 668, đơn vị đã trang bị bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống truyền tin báo cháy, bể nước và máy bơm hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố vào đầu giờ sáng, nhiều kiốt còn khóa cửa, trong khi nhiệt lượng đám cháy lớn nên việc tiếp cận khu vực cháy gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế này, yêu cầu bảo đảm an toàn tại các chợ không chỉ nằm ở việc trang bị phương tiện chữa cháy, mà còn phụ thuộc vào điều kiện mặt bằng, lối tiếp cận, tổ chức kinh doanh và khả năng xử lý tình huống khi sự cố xảy ra.

Hệ thống camera giám sát tại Chợ Cột (phường Đông Triều).

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Quảng Ninh về yêu cầu tăng cường công tác PCCC&CNCH, trong đó chú trọng kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn tại các chợ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố) tổ chức kiểm tra, nhận diện những tồn tại cần khắc phục tại một số chợ trên địa bàn.

Tuy nhiên, trên thực tế, những bất cập chủ yếu tập trung ở nhóm chợ được xây dựng, đưa vào sử dụng từ trước năm 2001, liên quan đến quy hoạch, kết cấu và hạ tầng. Đây cũng là những tồn tại không dễ giải quyết trong thời gian ngắn, bởi việc cải tạo, bổ sung các hạng mục PCCC có thể liên quan đến nguồn kinh phí và sự phù hợp với quy hoạch hiện có.

Đây cũng là những vướng mắc mà chợ Cột (phường Đông Triều) đang gặp phải. Ông Phạm Duy Khiêm, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Cột, cho biết: Đơn vị mong sửa chữa, bổ sung các hạng mục bảo đảm an toàn PCCC theo quy định mới, song còn gặp khó khăn về kinh phí và quy hoạch. Bên cạnh trách nhiệm của đơn vị quản lý chợ, việc khắc phục các tồn tại cần có sự phối hợp, tháo gỡ của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Thành phố Quảng Ninh hiện có 102 chợ dân sinh. Trong đó, 17 chợ thuộc diện không bảo đảm yêu cầu về PCCC, được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Đây là nhóm công trình cần được tập trung rà soát, phân loại để có phương án xử lý phù hợp, nhất là những trường hợp không còn khả năng cải tạo đáp ứng các yêu cầu an toàn hiện hành.

Việc xử lý các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC đã được thành phố Quảng Ninh đặt ra tại Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND (ngày 27/8/2021) của HĐND thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Đối với những cơ sở không thể khắc phục điều kiện an toàn PCCC, phải thay đổi công năng phù hợp với điều kiện PCCC của công trình hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại úy Nguyễn Thành Đạt, Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố), cho biết: Đơn vị tiếp tục siết chặt kiểm tra, yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra. Trường hợp cố tình không thực hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Với những cơ sở không thể khắc phục, lực lượng chức năng hướng dẫn chuyển đổi công năng hoạt động cho phù hợp với điều kiện PCCC; góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của tiểu thương và người dân.