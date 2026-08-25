Đột phá kinh tế từ lợi thế biển đảo

Với hơn 250km đường bờ biển, cùng ngư trường rộng lớn trên 6.100km² và hơn 2.770 hòn đảo, Quảng Ninh sở hữu một không gian biển giàu tiềm năng. Dọc bờ biển là hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng nước sâu, cửa khẩu cùng các vùng du lịch, nuôi trồng thủy sản…, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trung tâm phát triển kinh tế biển đa ngành.

Quảng Ninh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng biển logistics.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, các ngành kinh tế biển của Quảng Ninh đã có những bước phát triển rõ nét, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển của Quảng Ninh đạt hơn 93,7 triệu tấn, tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2025.

Lĩnh vực du lịch ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng bình quân 21,2%/năm, trong 6 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025... Trong đó du lịch biển giữ vai trò quan trọng.

Dù có những bước phát triển tích cực song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế biển của Quảng Ninh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ đang tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và phát triển đô thị hiện đại của Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn đã tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh trực tiếp điều phối quy hoạch và quản lý thống nhất không gian biển, chuyển từ khai thác biển sang làm giàu từ biển, từ quản lý theo ngành sang quản trị biển hiện đại. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030, lĩnh vực kinh tế biển chiếm khoảng 25% GRDP, doanh thu dịch vụ cảng biển đạt khoảng 25.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Ninh đang đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, ứng dụng công nghệ số tạo thêm những sản phẩm mới nhằm khai thác hiệu quả du lịch biển, ven biển; hoàn thiện hạ tầng cảng biển và logistics thông minh kết nối quốc tế và gắn kết chặt chẽ với các khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư vào điện gió ngoài khơi, điện gió ven bờ và nghiên cứu tiềm năng đáy biển...

Cùng với đó, hiện hàng loạt dự án trọng điểm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như: Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh, cụm cảng Con Ong - Hòn Nét và nạo vét 13km luồng sông Chanh tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên… Khi đi vào vận hành, các công trình này sẽ giúp giảm 10-15% chi phí logistics, hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn.

Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, trung tâm hậu cần nghề cá và chợ đầu mối thủy sản quy mô vùng cũng được thúc đẩy đầu tư. Đây là điều kiện hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản khu vực phía Bắc.

Trong lĩnh vực thủy sản, Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2026 đạt sản lượng nuôi trồng 120.300 tấn, khuyến khích nuôi biển xa bờ ngoài 6 hải lý bằng vật liệu thân thiện môi trường. Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, địa phương hướng tới mục tiêu 3.500MW điện gió ngoài khơi và 1.500MW điện khí LNG vào năm 2035.

Song song với đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng liên kết trong tam giác kinh tế Quảng Ninh - Hà Nội - Hải Phòng, hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp triển khai định hướng phát triển Hải Phòng - Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, có tầm vóc khu vực.

"Khơi dậy khát vọng “mạnh về biển, giàu từ biển”, Quảng Ninh không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại mà đang tự tin mở ra không gian phát triển mới – nơi giá trị của biển được "đánh thức" và nâng tầm phát triển bền vững.