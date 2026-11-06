Đảng ủy phường Hà An, Cẩm Phả: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026

*/ Phường Hà An:

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11 (1917-2026), sáng 6/11, Đảng ủy phường Hà An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Quang cảnh buổi lễ.

Đợt này, Đảng bộ phường Hà An có 10 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí đảng viên Nguyễn Văn Mở, Chi bộ khu phố Hoàng Tân 2 và đồng chí Vũ Thị Nhặt, Chi bộ khu phố Hà An 1, vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hà An vinh dự được trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hà An bày tỏ tri ân sâu sắc và sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Các đồng chí chính là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo. Việc nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Hà An.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà An, đến tận nhà trao Huy Hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Huấn, Chi bộ Khu phố Hà An 1.

Đồng chí mong muốn các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng dù tuổi cao và có những điều kiện khác nhau, nhưng luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp chung của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hà An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

*/ Phường Cẩm Phả:

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026), sáng 6/11, Đảng ủy phường Cẩm Phả tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng; ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Hoàng Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Cẩm Phả có 79 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 7 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 35 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển quê hương.

Đồng Vũ Hồng Chương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cẩm Phả, trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong toàn Đảng bộ, qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Cẩm Phả ngày càng trong sạch, vững mạnh.