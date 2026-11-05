Mở "luồng xanh" cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Ngày 5/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở "luồng xanh" cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân vì mục đích nhân đạo.

Theo đó, sáng ngày 5/11/2026, Tổ công tác Bắc Luân 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái hỗ trợ 01 bệnh nhân nam người Trung Quốc là Hu Fan (sinh năm 1997, quốc tịch Trung Quốc, bị nhồi máu cơ tim) xuất cảnh an toàn về nước cấp cứu kịp thời.

Hoạt động y tế mang đậm tính nhân văn sâu sắc không chỉ cấp cứu kịp thời bệnh nhân mà còn minh chứng rõ nét cho hiệu quả thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai địa phương khu vực biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân.

Việc thiết lập mở "luồng xanh" trong xuất nhập cảnh khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục của lực lượng Biên phòng hai nước vì mục đích nhân đạo. Qua đó, mô hình này tiếp tục củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tạo môi trường hợp tác khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.