Kiểm soát chặt vùng biển cửa khẩu cảng Hòn Gai

Xác định rõ đặc thù của địa phương, đơn vị, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) cảng Hòn Gai triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực cửa khẩu cảng, vùng biển đơn vị quản lý, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồn BPCK cảng Hòn Gai được giao quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển với ranh giới tiếp giáp Quảng Ninh - Hải Phòng dài 92,11km, chiều sâu 86km, bao gồm toàn bộ vịnh Hạ Long và địa bàn 9 xã, phường biên giới biển. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát xuất nhập cảnh của người, phương tiện tàu thuyền ra vào khu vực cửa khẩu cảng Hòn Gai, Cái Lân, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Tuần Châu…

Đồn BPCKC Hòn Gai bắt giữ đối tượng bị truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh tại cảng Hòn Gai ngày 12/2/2026.

Địa bàn đơn vị quản lý rộng với các cảng bến tập trung nhiều người, phương tiện tàu thuyền từ các địa phương trong và ngoài nước đến làm ăn, giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu, vận chuyển du khách tham quan vịnh Hạ Long, nên các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu và gian lận thương mại, xuất nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa…

Thượng tá Tẩy Văn Thái, Chính trị viên Đồn BPCK cảng Hòn Gai, cho biết: Xác định rõ đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị, hằng năm, đơn vị đều sớm xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, đội, trạm và cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ tình hình địa bàn và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn, các đội nghiệp vụ, trạm kiểm soát của đơn vị chủ động nắm chắc địa bàn bến cảng, luồng đường thủy đối tượng thường sử dụng để hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Từ đó bố trí lực lượng, phương tiện, vận dụng linh hoạt biện pháp tuần tra ở những vùng trọng điểm. Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong khối cảng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn đã tổ chức 444 lượt tổ tuần tra với 444 lượt tàu, xuồng và 2.028 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp bảo vệ khu vực tiếp giáp với các đồn biên phòng Cát Bà, Cát Hải, cửa khẩu cảng Cẩm Phả; duy trì hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn...

Cán bộ Đồn BPCK Cảng Hòn Gai kiểm tra áo phao trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, đơn vị tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân. Từ đầu năm đến nay, Đồn tổ chức 12 buổi tuyên truyền với 3.200 người tham gia. Nội dung tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thực hiện mô hình “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới”, Đồn triển khai mã QR “Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh” tại 208 điểm trong khu dân cư và trên các tàu cá, tàu hàng, tàu du lịch thuộc địa bàn quản lý. Đây là kênh để người dân cung cấp thông tin, hỗ trợ đơn vị phát hiện vi phạm.

Với các giải pháp quyết liệt, phù hợp, từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ 3 vụ với 4 đối tượng. Trong đó, đơn vị bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,239 gam ma túy các loại; phối hợp với lực lượng công an bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đơn vị cũng phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng trên khu vực biên giới biển, xử phạt hơn 273 triệu đồng.

Trong quản lý cửa khẩu, Đồn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 2.461 tàu hàng với 46.404 thuyền viên và gần 50 triệu tấn hàng hóa các loại và làm thủ tục xuất nhập cảnh 87 tàu khách với 48.515 thuyền viên và 111.217 khách du lịch...

Việc kết hợp kiểm soát địa bàn, phối hợp xử lý vi phạm và cải cách thủ tục đã giúp Đồn BPCK cảng Hòn Gai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch qua cửa khẩu cảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.