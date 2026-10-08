Ngày 16/10: Công đoàn TKV sẽ tổ chức diễn đàn cho công nhân nữ

Nhằm tạo diễn đàn lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và nâng cao đời sống cho thợ mỏ, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn ca, bồi dưỡng, chăm lo sức khỏe người lao động” vào ngày 16/10 tại TP Quảng Ninh.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026).

Hội nghị quy tụ 170 đại biểu, là dịp gặp gỡ, trao đổi thiết thực giữa đại diện lãnh đạo Tập đoàn, cán bộ công đoàn các cấp với đội ngũ trực tiếp chăm lo bữa ăn cho người lao động, gồm các nữ quản đốc, chủ nhiệm nhà ăn và công nhân phục vụ tại 14 đơn vị khối hầm lò cùng các đơn vị khối lộ thiên.

Bữa ăn ca của công nhân mỏ được những nữ công nhân phân xưởng đời sống của các đơn vị ngành Than chuẩn bị chu đáo.

Với tinh thần thẳng thắn và bám sát thực tiễn, hội nghị sẽ nghe báo cáo đề dẫn “Bữa ăn ca, chế độ bồi dưỡng của người lao động TKV - thực trạng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở”, cùng các tham luận chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả. Các nội dung trọng tâm được đưa ra bàn thảo gồm: Cải tiến thực đơn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và năng lượng theo đặc thù từng vị trí việc làm, thực hiện bồi dưỡng hiện vật, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Công đoàn để bữa ăn ca thực sự là liều thuốc bổ tái tạo sức lao động cho thợ mỏ.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV sẽ tôn vinh, biểu dương các tập thể đạt danh hiệu “Nhà ăn văn minh”, “Ca phục vụ kiểu mẫu” và các nữ đoàn viên tiêu biểu có nhiều đóng góp, sáng kiến trong công tác phục vụ. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chế độ, chính sách lao động nữ năm 2026.