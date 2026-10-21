Đánh thức tiềm năng công nghiệp văn hóa

Không chỉ hấp dẫn bởi vịnh Hạ Long hay non thiêng Yên Tử, Quảng Ninh đang làm mới sức hút điểm đến bằng các chương trình nghệ thuật, sự kiện quy mô lớn và sản phẩm trải nghiệm văn hóa đặc sắc, qua đó khai thác giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch và định hình diện mạo đô thị giàu bản sắc.

Với nhiều du khách, một điểm đến đáng nhớ không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi những trải nghiệm sau chuyến đi. Đó có thể là đêm thưởng thức nghệ thuật bên bờ vịnh, màn trình diễn ánh sáng giữa không gian biển trời hay cơ hội khám phá văn hóa địa phương qua âm nhạc, hình ảnh và ẩm thực. Những trải nghiệm này ngày càng trở thành một phần quan trọng của du lịch hiện đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tổ chức tại Quảng trường 30/10 ngày 24/7/2026.

Chị Phạm Hải Yến, du khách TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng với Quảng Ninh không chỉ là cảnh đẹp vịnh Hạ Long, mà còn là những hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tôi mong có thêm nhiều chương trình biểu diễn mang bản sắc địa phương, không gian trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc trưng, nhất là vào buổi tối”.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 8 hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn gắn với nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh và thu hút du lịch. Nổi bật là các chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập thành phố, khai mạc Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2026, “Mãi mãi tuổi 20” và “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. Với nội dung phong phú, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và quảng bá hình ảnh, các sự kiện góp phần tạo không khí sôi động, tăng sức hút điểm đến và khẳng định năng lực tổ chức của địa phương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Quảng trường 30/10 ngày 24/7/2026 thu hút khoảng 40.000 khán giả; lễ khai mạc Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tại Quảng trường biển Halong Marina ngày 12/8 đón khoảng 10.000 khán giả. Cùng với chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, các hoạt động trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, drone light, 3D Mapping, hội chợ OCOP, không gian ẩm thực và Tuần lễ kích cầu du lịch đã tạo nên chuỗi trải nghiệm phong phú, kết hợp văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và thương mại, góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định tiềm năng và khát vọng phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Tàu du lịch trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Đức

Sức lan tỏa của các sự kiện góp phần làm mới sức hấp dẫn điểm đến, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Quảng Ninh và gia tăng trải nghiệm. Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 19 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 4,2 triệu lượt; tổng thu du lịch khoảng 56.400 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quảng Ninh có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, điện ảnh và các sản phẩm sáng tạo gắn với di sản. Định hướng đặt ra là chuyển hóa giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thành sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Hiện thành phố đang xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, trọng tâm là rà soát, đề xuất quỹ đất, địa điểm phát triển các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, tổ hợp sáng tạo văn hóa và không gian biểu diễn thực cảnh, du lịch văn hóa. Đây là bước chuẩn bị để tạo không gian sáng tạo, thu hút doanh nghiệp và từng bước hình thành chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu dùng sản phẩm văn hóa.

Cùng với nghệ thuật biểu diễn, kinh tế ban đêm được kỳ vọng mở rộng không gian hưởng thụ và tiêu dùng văn hóa. Từ ngày 30/5/2026, thành phố đã triển khai thí điểm sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm tại Bảo tàng - Thư viện; đồng thời chuẩn bị phương án phát triển các sản phẩm, dịch vụ tại khu vực Quảng trường 30/10 và Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Quảng Ninh đang triển khai quy trình sản xuất phim hoạt hình tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử và hệ giá trị, con người Quảng Ninh. Việc ứng dụng công nghệ, ngôn ngữ sáng tạo để truyền tải giá trị văn hóa, nhất là tới thế hệ trẻ, mở ra hướng tiếp cận mới. Về lâu dài, thu hút đoàn làm phim, phát triển nội dung số, số hóa tư liệu và quảng bá các bối cảnh đặc sắc có thể tạo thêm cơ hội cho ngành công nghiệp sáng tạo, đưa hình ảnh Quảng Ninh đến với nhiều thị trường hơn.

Đánh thức tiềm năng công nghiệp văn hóa không chỉ giúp Quảng Ninh làm giàu sản phẩm du lịch mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế dựa trên bản sắc, sáng tạo và di sản. Khi các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành những trải nghiệm hấp dẫn, đây sẽ là nguồn lực góp phần nâng tầm sức hút điểm đến và thúc đẩy phát triển bền vững.