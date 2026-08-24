Phó trưởng Đoàn ĐQBH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà: “Danh xưng thành phố phải được hiện thực hóa bằng chất lượng sống của người dân”

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc lịch sử, ghi nhận chặng đường hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh. Từ dấu mốc này, Quảng Ninh bước vào một giai đoạn phát triển mới với thời cơ, lợi thế lớn hơn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm cao hơn. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh về sự kiện quan trọng của Quảng Ninh.

- Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả của kỳ họp và vai trò, đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh vào thành công chung đó?

+ Có thể nói, đây là kỳ họp Quốc hội phải xem xét, quyết định rất nhiều nội dung với khối lượng công việc cực kỳ lớn, trong khi thời gian rất eo hẹp. Nhiều vấn đề cần được giải quyết kịp thời để đáp ứng tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, Chính phủ liên tục trình Quốc hội những nội dung văn bản có tính chất quy phạm pháp luật mới, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ. Điều đó đòi hỏi các ĐBQH phải có cường độ làm việc cao hơn, khả năng nghiên cứu, phân tích và bao quát công việc lớn hơn rất nhiều.

Đây cũng là nhiệm kỳ mới, trong đó có khá nhiều đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội. Vì vậy, các đại biểu phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham vấn chính sách, tìm hiểu cơ sở pháp lý và thực tiễn trước khi thảo luận, phát biểu. Khối lượng tài liệu phục vụ kỳ họp rất lớn, trong khi Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương cũng phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ đối nội, đối ngoại quan trọng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và công tác điều hành chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học, kỳ họp đã hoàn thành rất tốt đẹp các nội dung đề ra. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đều được phân tích, trao đổi, làm rõ để đi đến những quyết định phù hợp đối với các dự án luật, nghị quyết.

Tham dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH Quảng Ninh đã chủ động ngay từ khâu chuẩn bị. Đoàn đã tích cực tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia, các sở, ban, ngành, địa phương; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đồng thời rà soát, nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan của tỉnh để chuẩn bị nội dung một cách chu đáo, kỹ lưỡng.

Đô thị Quảng Ninh bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Từ thực tiễn của Quảng Ninh, nhiều nội dung được các ĐBQH của tỉnh nghiên cứu, đề xuất, góp ý đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu, giải trình thỏa đáng. Nhiều ý kiến của Đoàn nhận được sự đồng thuận cao của các đoàn ĐBQH và các vị đại biểu khi thảo luận tại tổ, cũng như tại hội trường. Các ĐBQH Quảng Ninh cũng tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm đại biểu trẻ, đại biểu nữ và các cơ quan của Quốc hội, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Đặc biệt, khi Quốc hội thảo luận về Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, những hiến kế tâm huyết của các vị đại biểu và các đoàn ĐBQH bạn. Các đại biểu Quảng Ninh thể hiện tinh thần cầu thị, cởi mở, nghiêm túc tiếp thu để từ đó đề xuất với tỉnh và Quốc hội những giải pháp phát triển phù hợp trong thời gian tới.

- Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc lịch sử đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Đồng chí có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi trực tiếp bấm nút thông qua Nghị quyết?

+ Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người dân Quảng Ninh khi tỉnh được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ghi nhận đã đủ điều kiện, tiêu chí để trở thành thành phố.

Càng tự hào hơn khi với vai trò là ĐBQH, chúng tôi được trực tiếp bấm nút thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Cảm xúc trong thời khắc đó thực sự rất khó tả và đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi càng trân trọng những cống hiến, đóng góp, hy sinh của lớp lớp thế hệ người dân Quảng Ninh qua các thời kỳ. Sự kiện này cũng khiến chúng ta nhớ lại một dấu mốc lịch sử: Quốc hội khóa II đã thông qua Nghị quyết sáp nhập tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng để hình thành tỉnh Quảng Ninh ngày nay; càng tự hào hơn khi tỉnh được Bác Hồ đặt tên.

Hơn 6 thập kỷ qua, bằng sự nỗ lực không ngừng, sự cống hiến, hy sinh, xây dựng của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân, Quảng Ninh đã có được vị thế và diện mạo như hôm nay, hoàn toàn xứng đáng và đủ điều kiện trở thành thành phố.

Vì vậy, thời khắc lịch sử này không chỉ thuộc về thế hệ hiện tại hay cá nhân chúng tôi, mà là kết tinh của cả một quá trình cống hiến, hy sinh bền bỉ của nhiều thế hệ. Tôi cảm thấy vô cùng trân trọng những đóng góp đó và rất tự hào về quê hương Quảng Ninh.

- Để đi đến quyết định lịch sử này là cả một quá trình chuẩn bị công phu, lâu dài, với sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân. Đồng chí cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát huy vai trò như thế nào trong việc truyền tải ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân và góp phần tạo sự đồng thuận đối với chủ trương quan trọng này?

+ Trước hết, cần khẳng định đây là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài. Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị các tiêu chí, điều kiện không phải chỉ để có một danh xưng mới, mà cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực hơn vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế chung của đất nước.

Quảng Ninh đã chủ động tự hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí. Khi đã đủ điều kiện thì việc trở thành thành phố là một tiến trình tự nhiên, trên cơ sở sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tờ trình của Chính phủ và sự biểu quyết thông qua của Quốc hội.

Đó thực sự là một quá trình tự thân vận động, tổ chức thực hiện bền bỉ của Quảng Ninh trong suốt những năm qua. Khi có chủ trương, tỉnh càng chủ động, tích cực rà soát, hoàn thiện các tiêu chí. Đoàn ĐBQH Quảng Ninh và các ĐBQH đã đồng hành cùng tỉnh một cách rất chủ động, tích cực. Những nội dung còn yếu, còn thiếu được tỉnh tập trung khắc phục.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn là truyền tải thông điệp, kết quả, thành tựu và những kinh nghiệm phát triển của Quảng Ninh tại nghị trường Quốc hội, giúp các đoàn ĐBQH và các vị đại biểu trong cả nước hiểu sâu hơn về hành trình nỗ lực vươn lên của tỉnh.

Tại các phiên thảo luận tổ và hội trường, các đại biểu trong Đoàn đã rất chủ động. Trong phiên thảo luận tổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã giới thiệu khá toàn diện về quá trình phát triển, cách thức Quảng Ninh vượt khó vươn lên, cũng như mục tiêu của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, vấn đề được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trăn trở là khi Quảng Ninh trở thành thành phố thì người dân sẽ được hưởng lợi gì; trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo hiện nay như thế nào trong việc xây dựng thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chiến lược. Các đại biểu trong Đoàn cũng tích cực đồng hành, tham gia thảo luận tại tổ và hội trường, tiếp thu, giải trình các nội dung một cách thấu đáo, hợp lý.

Bến cảng cao cấp Ao Tiên được đầu tư hiện đại. Ảnh: Đỗ Phương

- Từ góc nhìn ĐBQH, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước chuyển từ một tỉnh trở thành thành phố? Những yêu cầu nào đang đặt ra đối với Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới?

+ Tôi cho rằng, danh xưng thành phố không phải chỉ để có, càng không phải để đẹp. Với danh xưng mới, Quảng Ninh phải đặt ra những mục tiêu, chiến lược phát triển để thành phố thực sự có ý nghĩa; trở thành một nơi đáng sống, một thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Quan trọng nhất là cuộc sống, điều kiện sống của người dân phải tốt hơn.

Đó mới là mục tiêu tối thượng của một thành phố phát triển, trong đó phải đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. Quảng Ninh có vị trí địa lý đặc biệt, là địa phương duy nhất trong cả nước có cả biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp với Trung Quốc. Vì vậy, nhiệm vụ thứ nhất và cốt lõi vẫn là giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Thứ hai, Quảng Ninh có lợi thế rất lớn về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa. Bởi vậy, bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới là trách nhiệm của mỗi người dân Quảng Ninh. Chúng ta phải phát triển du lịch, tạo ra những điểm đến hấp dẫn, nhưng sự phát triển đó bắt buộc phải gắn với bảo tồn cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, Quảng Ninh phải tiếp tục khẳng định vị thế là một trọng điểm phát triển dịch vụ, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao; không ngừng nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ chiến lược. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà chính quyền và nhân dân thành phố trong tương lai không thể bỏ qua.

Thứ tư, Quảng Ninh phải kiên trì thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ "nâu" sang "xanh", trong đó tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời xây dựng một nền chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Việc trở thành một thành phố sẽ mở ra rất nhiều cơ hội, lợi thế để Quảng Ninh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng đi cùng với cơ hội là trách nhiệm lớn lao hơn, nặng nề hơn. Chúng ta phải xây dựng một thành phố phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; đồng thời đáp ứng kỳ vọng của nhân dân Quảng Ninh, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đây là một chặng đường mới, với những yêu cầu mới. Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và những nền tảng đã được tạo dựng qua nhiều thế hệ, Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa thành công mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và đáng sống.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!