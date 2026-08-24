Quảng Ninh ngày đặc biệt

Chiều 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, mở ra dấu mốc lịch sử và chặng đường phát triển mới của vùng đất mỏ. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, niềm vui, sự tự hào hiện rõ trên từng gương mặt, hòa vào không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh trước một bước chuyển mình mang ý nghĩa đặc biệt của quê hương.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Niềm vui lan tỏa khắp các khu phố.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh tập trung tại các nhà văn hóa, theo dõi truyền hình trực tiếp sự kiện.

Cán bộ, đảng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh dõi theo sự kiện quan trọng.

Cán bộ, đảng viên và người dân đặc khu Cô Tô theo dõi truyền hình trực tiếp.

Công nhân Công ty TNHH JaiHome (KCN Sông Khoai) chăm chú theo dõi phiên họp Quốc hội qua truyền hình trực tiếp.

Người dân xã Bình Liêu theo dõi sự kiện qua điện thoại.

Cán bộ, đảng viên phường Liên Hòa theo dõi truyền hình trực tiếp, chờ đón khoảnh khắc lịch sử của Quảng Ninh.

﻿﻿ Người dân khu phố Trung Bản, phường Liên Hòa, phấn khởi treo pano chào mừng dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của Quảng Ninh.



Các tuyến đường ở phường Cẩm Phả rực rỡ cờ hoa.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo vui mừng, phấn khởi trong thời khắc lịch sử Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Cán bộ, đảng viên và người dân vui mừng, phấn khởi chào đón sự kiện lịch sử.

Ông Bùi Hữu Thiềm, khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1 ghi lại khoảnh khắc lịch sử.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân khu Hồng Hải 6, phường Hạ Long phấn khởi, chúc mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.