“Đêm trăng Hạ Long” - Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lê Đăng Vệ

Tối 26/10, tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (phường Hồng Gai), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Hạ Long”, giới thiệu các tác phẩm của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ. Chương trình đã tạo ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa gắn bó trọn đời với vùng đất Quảng Ninh.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tặng hoa Liên hiệp các Hội VHNT Quảng Ninh và gia đình nhạc sĩ Lê Đăng Vệ.

Nhạc sĩ Lê Đăng Vệ (1947-2026) là nhạc sĩ tiêu biểu của Quảng Ninh. Ông đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ với hàng trăm sáng tác về quê hương, đất nước, biển đảo, Vùng mỏ và con người Quảng Ninh.

Với hơn nửa thế kỷ đóng góp cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật năm 2022.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Lê Đăng Vệ gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức và tất cả bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã có mặt tại đêm nhạc.

Tại chương trình, khán giả có dịp nhìn lại cuộc đời, hành trình sáng tác của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ qua những thước phim tư liệu, thưởng thức những ca khúc nổi tiếng của ông, đồng thời lắng nghe những chia sẻ của các ca sĩ, nghệ sĩ về các tác phẩm và đóng góp của ông đối với đời sống âm nhạc.

NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, xúc động bày tỏ những tình cảm và suy nghĩ về nhạc sĩ Lê Đăng Vệ cùng những giá trị âm nhạc mà ông để lại.

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Nhật, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, chia sẻ cảm xúc tại đêm nhạc.

Đêm nhạc “Đêm trăng Hạ Long” tưởng nhớ nhạc sĩ Lê Đăng Vệ có 3 phần: “Quảng Ninh quê hương tôi”, “Tình yêu và nỗi nhớ” và “Bài ca Tổ quốc”, giới thiệu 12 tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ. Nhiều ca khúc không chỉ gắn liền với tên tuổi của ông mà còn trở thành biểu tượng âm nhạc của Quảng Ninh.

Màn song ca của Đức Trọng - Hồng Nhung trong ca khúc Tình yêu biển và than.

Những ca khúc như “Quảng Ninh đất lành”, “Quảng Ninh quê mình”, “Tình yêu biển và than”, “Ô kìa mặt trời”, “Hòn Gai tình yêu và nỗi nhớ”, “Nghe lời biển hát”, “Đêm trăng Hạ Long”... gợi nhớ những miền ký ức đẹp đẽ, khắc họa tình yêu quê hương, vẻ đẹp biển đảo, hình ảnh người lao động Vùng mỏ và tình cảm mà nhạc sĩ dành cho vùng đất Quảng Ninh.

Các em thiếu nhi Quảng Ninh biểu diễn ca khúc "Ô kìa mặt trời".

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Sao Mai Tuấn Anh, Đoàn Hồng Hạnh, Thanh Trúc, cùng các ca sĩ, nghệ sĩ vùng mỏ như Đức Lương, Huy Anh, Quang Ước, Thanh Tâm, Phương Anh, Hồng Nhung, Huy Trần và các em thiếu nhi Quảng Ninh.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho chương trình.

Khép lại chương trình là các ca khúc “Từ Hạ Long mơ về Thăng Long”, “Bài ca Tổ quốc”, “Tình yêu nước Việt tôi” và “Đảng như mặt trời, như người thân”. Các tác phẩm sáng tác của nhạc sĩ càng về sau càng mở rộng mạch cảm xúc từ tình yêu quê hương đến tình yêu đất nước, nơi ông gửi gắm niềm tự hào qua những giai điệu âm nhạc.

Ca sĩ Sao Mai Tuấn Anh với ca khúc "Đảng như mặt trời, như người thân".

Chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Hạ Long” không chỉ là dịp để công chúng được thưởng thức những ca khúc đã đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ, mà còn là dịp để đồng nghiệp, bạn bè và những người yêu âm nhạc tưởng nhớ, tri ân đối với những đóng góp trọn đời của ông cho âm nhạc Vùng mỏ.