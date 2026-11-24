Nền tảng mới ngay từ năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 07/01/2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức trên phạm vi cả nước. Không khí hưởng ứng sôi nổi tại nhiều địa phương của TP Quảng Ninh những ngày này cho thấy sức lan tỏa của sự kiện có ý nghĩa cấp quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân trong việc phát huy giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa, biến những giá trị ấy thành sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Niềm vui gắn kết

Trong tháng 11/2026, khắp trên địa bàn TP Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, với nội dung phong phú, kết nối giá trị văn hóa truyền thống với những sáng tạo đương đại. Mở đầu là lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) diễn ra ngày 1/11, với màn đồng diễn nghệ thuật quy mô với 2.000 diễn viên quần chúng, kết hợp trình diễn áo dài, dân vũ, múa lân, múa rồng, trống hội và võ cổ truyền. Một điểm nhấn quan trọng khác là Liên hoan tiếng hát khu dân cư chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh” do Ủy ban MTTQ thành phố phát động, tổ chức thành công tại cấp xã, cấp cụm và cấp thành phố. Kế hoạch phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ thành phố đề ra 19 hoạt động văn hóa cấp thành phố, đảm bảo công tác tổ chức đạt hiệu quả cao nhất. Điển hình như ngành Giáo dục triển khai các cuộc thi “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”, hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” phù hợp với từng cấp học; Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá và phổ biến phim giữa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL)...

Quảng Ninh phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại từng địa bàn dân cư, thiết chế văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng tại 54 xã, phường, đặc khu cũng đều có những hoạt động văn hóa sôi nổi. Với cách tổ chức đồng bộ, đa dạng và hướng mạnh về cơ sở như vậy, Quảng Ninh đang góp phần làm rõ tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam, không chỉ hiện diện trong những sự kiện lớn mà được nuôi dưỡng trong không gian sinh hoạt, trong nhịp sống thường ngày của mọi tầng lớp nhân dân.

Chương trình nghệ thuật “Trở về ký ức – 90 năm truyền thống Vùng mỏ, tiếp nối hành trình Cẩm Phả” được đầu tư công phu.

Trong chuỗi các sự kiện diễn ra tại phường Cẩm Phả, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Trở về ký ức – 90 năm truyền thống Vùng mỏ, tiếp nối hành trình Cẩm Phả” gây được nhiều ấn tượng sâu đậm trong nhân dân và du khách. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc, trong đó có những người con quê hương Cẩm Phả. Sự kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn sân khấu và phim tư liệu với những câu chuyện về đất và người Vùng mỏ đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đưa khán giả trở về với những dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Không gian trải nghiệm “Gian hàng ký ức xưa Cẩm Phả” giới thiệu đời sống sinh hoạt, văn hóa và ẩm thực của người dân địa phương giai đoạn những năm 1980-2000. Những hoạt động trải nghiệm gần gũi, người dân, du khách có dịp tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống và những nét văn hóa đặc trưng của người dân Vùng mỏ.

Phường Yên Tử tổ chức trao tặng danh hiệu thôn, khu văn hoá và gia đình văn hoá tiêu biểu, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tại phường Yên Tử trong dịp này, 102 gia đình tiêu biểu nhất trong tổng số trên 10.300 hộ dân cư trong toàn phường đã được bình xét và trao tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2026. Đây là những tấm gương sáng trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ thành công trong việc giữ gìn nền nếp gia phong, các gia đình được biểu dương, khen thưởng còn là “lá cờ đầu” trong các hoạt động khuyến học, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Cùng trong chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Yên Tử còn phải nói tới cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử”; phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; khánh thành các công trình nhà nhân đạo, đường điện chiếu sáng, trao tặng trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa của khu dân cư Phong Thái và Khe Sú...

Ngày hội Di sản Then Tày Bình Liêu năm 2026 mang đậm văn hóa truyền thống vùng biên cương Quảng Ninh.

Các địa phương vùng miền núi, đồng bào DTTS của Quảng Ninh cũng đã và đang triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với tinh thần hết sức sôi nổi. Chuỗi các sự kiện văn hóa tại xã Bình Liêu được nối dài xuyên suốt từ đầu tháng 11, với điểm nhấn là Ngày hội di sản Then Tày chủ đề “Mạch Then nơi biên cương”, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đến tham dự, trải nghiệm. Chương trình đã tái hiện sinh động câu chuyện gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn di sản bằng chính lời ca, tiếng đàn của những nghệ nhân, người dân địa phương. Gây ấn tượng mạnh nhất là màn đồng diễn hát Then – đàn tính của 100 học sinh, thanh niên và nghệ nhân, thể hiện sự trao truyền, tiếp nối của Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO trong thế hệ trẻ. Còn tại xã Quảng Tân, đồng bào các dân tộc Dao, Sán Chỉ trên địa bàn vui đón ngày Văn hóa Việt Nam với Phiên chợ vùng cao Ba Nhất. Không gian mộc mạc, thân thuộc là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu trò chơi dân gian, trình diễn trang phục dân tộc, thi hát Sán cố, Soóng Cọ và trưng bày, mua bán các mặt hàng nông sản địa phương...

Xã Quảng Tân tổ chức chương trình Phiên chợ vùng cao Ba Nhất nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Dù mỗi địa phương có một sắc màu văn hóa riêng, làm nên sự đa dạng trong việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam của Quảng Ninh, nhưng đều có một điểm chung là hết sức chú trọng sự tham gia của cộng đồng. Người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa, vừa là đối tượng thụ hưởng những giá trị văn hóa do chính cộng đồng tạo dựng. Qua đó, Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là một ngày lễ theo quy định của quốc gia, mà từng bước trở thành ngày hội của toàn dân, nơi các giá trị văn hóa được tôn vinh, kết nối và lan tỏa. Việc các địa phương chủ động tổ chức hoạt động chào mừng bằng hoạt động phù hợp, phát huy được bản sắc riêng đã tạo nên sức sống cho Ngày Văn hóa, nhất là góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống xã hội.

Văn hóa soi đường

Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước theo chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội. Đặc biệt, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mà còn góp phần khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Các giá trị văn hóa được đưa đến gần hơn với mỗi người dân, mỗi gia đình và từng khu dân cư, thực sự trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, bồi đắp niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Cẩm Phả. Ảnh: Thu Chung

Quảng Ninh vinh dự, tự hào với vị thế của một vùng đất được ví như “Việt Nam thu nhỏ” nơi phên dậu vùng Đông Bắc, với bề dày truyền thống, lịch sử và hội tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực đối với Quảng Ninh. Đây là cơ hội để phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối những giá trị truyền thống của người dân Quảng Ninh. Thông qua từng sự kiện, hoạt động, việc làm tại cơ sở, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng không chỉ được khơi dậy về mặt nhận thức, mà còn chuyển hóa thành những thói quen, nền nếp ứng xử văn minh trong đời sống hằng ngày.

Nhìn từ kế hoạch triển khai Tuần Văn hóa Đại đoàn kết với sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Ủy ban MTTQ các cấp trong toàn thành phố, cho tới những sản phẩm cụ thể của từng sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương những ngày qua cho thấy tinh thần hết sức quyết liệt và hứng khởi. Quảng Ninh tập trung vào các hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc cho nhân dân. Bên cạnh đó, là thông điệp về tinh thần đoàn kết, tăng cường giao lưu, kết nối và tôn vinh sự đa dạng bản sắc các vùng miền, dân tộc anh em; gắn truyền thống với đương đại, ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

Tiết mục của đội thi phường Hạ Long tham gia Liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2026 cụm số 4.

Tiết mục của đội thi phường Cẩm Phả tham gia Liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2026 cụm số 5.

Ông Diệp Văn Quang (phường Cẩm Phả), cho biết: Rất ủng hộ quyết định có Ngày Văn hóa Việt Nam, bởi có thêm một dịp để mọi người được hòa mình vào không khí rộn ràng của nhiều sự kiện văn hóa phong phú ngay tại địa phương. Dù trước đây, văn hóa cũng đã được lồng ghép hay chia sẻ cùng các ngày lễ khác, song việc có hẳn một ngày riêng như thế này cho thấy văn hóa ngày càng được nhìn nhận một cách trân trọng. Sự tôn vinh không phải dành riêng cho dân tộc, vùng miền nào, mà là tôn vinh toàn bộ những mảnh ghép, sắc màu văn hóa đa dạng của đất nước Việt Nam ta. Thông qua dịp này, mỗi người cần nâng cao trách nhiệm nhiều hơn về tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa từ nhận thức tới hành động, cũng cần bồi đắp những giá trị mới phù hợp với xu thế phát triển của quê hương, đất nước.

Các VĐV tham gia Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026. Ảnh: Tạ Quân

Thực tế, công tác phát triển văn hóa luôn được thành phố Quảng Ninh quan tâm và ngày càng chú trọng. Các chương trình hành động và nghị quyết của thành phố đều hướng tới mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ sự phát triển của Quảng Ninh và đất nước, trong đó con người giữ vị trí trung tâm. Với nền tảng đã đạt được, điều quan trọng là Quảng Ninh cần triển khai những giải pháp phù hợp để Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ được thể hiện qua các sự kiện văn hóa, mà thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành động lực thúc đẩy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Trong đó, ngay từ mỗi thôn, khu phố, xã, phường, đặc khu cần quan tâm tạo thêm điều kiện để thu hút người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và sinh hoạt cộng đồng; đồng thời, cần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn; khuyến khích phát triển các câu lạc bộ, đội văn nghệ, nhóm thực hành di sản và những mô hình sinh hoạt văn hóa phù hợp với từng địa phương.

Ngày 24/11 năm nay cũng là một dấu mốc đặc biệt của đời sống văn hóa Việt Nam, với sự kiện Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc đúng 80 năm về trước. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ và phải đối mặt với nhiều thách thức. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò dẫn đường của văn hóa đối với sự phát triển dân tộc qua quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Theo đó, văn hóa được đặt vào vị trí quan trọng trong sự nghiệp kiến thiết đất nước. Tư tưởng của Người đang được Quảng Ninh cùng với cả nước tích cực học tập, thực hành thông qua các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.