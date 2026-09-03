Dịch vụ taxi tự lái đầu tiên ra mắt tại Anh

Uber và công ty công nghệ Anh Wayve ngày 3/9 ra mắt dịch vụ taxi tự lái đầu tiên tại London, cho phép người dân trải nghiệm công nghệ đã được triển khai tại nhiều thành phố của Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Hai công ty cho biết giai đoạn đầu sẽ triển khai với quy mô nhỏ, sử dụng các xe điện Ford Mustang Mach-E được trang bị công nghệ tự lái của Wayve. Trong khi Mỹ và Trung Quốc đã vận hành robotaxi tại nhiều thành phố mà không cần tài xế trên xe, châu Âu vẫn thận trọng hơn với công nghệ này.

Một chiếc ô tô tự lái di chuyển trên đường phố Westminster khi Uber chính thức ra mắt dịch vụ taxi tự lái đầu tiên tại London. Ảnh: AP.

Tại London, mỗi xe tự lái vẫn có một tài xế an toàn ngồi trên xe để giám sát và xử lý tình huống nếu xảy ra sự cố. Uber và Wayve vẫn phải chờ phê duyệt nếu muốn vận hành xe hoàn toàn tự lái, không có tài xế an toàn trên xe.

Các công ty robotaxi đã thử nghiệm phương tiện trên đường phố London trong bối cảnh Anh xây dựng các quy định trên phạm vi toàn quốc. Waymo và công ty công nghệ Trung Quốc Baidu cũng đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ chở khách thương mại tại London.

London được đánh giá là môi trường đặc biệt khó khăn đối với xe tự lái do đường phố hẹp, phức tạp và thường xuyên ùn tắc với ô tô, xe buýt, xe đạp và xe đạp điện cho thuê. Việc sang đường tùy ý của người đi bộ cũng tạo thêm thách thức cho xe tự lái.

Tại nhiều nước châu Âu, robotaxi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tháng trước, Uber cho biết đã ra mắt dịch vụ robotaxi thương mại đầu tiên tại châu Âu ở Zagreb, Croatia, hợp tác với một đơn vị vận hành địa phương và công ty Pony.ai của Trung Quốc. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn yêu cầu nhân viên an toàn có mặt trên xe.

Trong khi đó, tại Mỹ, Waymo – công ty thuộc Alphabet, tập đoàn mẹ của Google – hiện vận hành dịch vụ taxi hoàn toàn tự lái tại 14 thành phố. Amazon với dịch vụ Zoox và Tesla cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ này.

Tại Trung Quốc, Baidu, WeRide và Pony.ai đang vận hành robotaxi tại nhiều thành phố và mở rộng sang Trung Đông thông qua hợp tác với Uber hoặc các đơn vị vận hành đội xe tại Dubai, Abu Dhabi và Ả Rập Xê Út.

Theo ông Sarfraz Maredia, phụ trách mảng xe tự lái của Uber, dịch vụ robotaxi tại London sẽ bắt đầu với chưa đến 20 xe và được mở rộng dần trong thời gian tới, khi công nghệ này tiếp tục được thử nghiệm và hoàn thiện tại châu Âu.